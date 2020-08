Android-Handys warnen jetzt vor Erdbeben

Wer in einer Erdbebenregion wohnt, darf sich ausnahmsweise ein wenig freuen. Android-Smartphones versenden neuerdings Vorab-Warnungen vor Erdbeben, zunächst für den US-Bundesstaat Kalifornien. So sollen sich Betroffene rechtzeitig vorbereiten können.

In Kalifornien arbeitet Google mit mehreren Behörden wie der United States Geological Survey für die Erdbebenwarnungen zusammen. Das sogenannte ShakeAlert-System für Android nutzt die Signale von mehr als 700 Seismometern in Kalifornien, um Betroffenen im Ernstfall zumindest einige Sekunden Zeit zu verschaffen. Die Ambitionen von Google sind allerdings noch viel größer, wie das Unternehmen im hauseigenen Blog schreibt.

Globales Erdbeben-Warnsystem geplant

Googles Ziel ist es, Android-Nutzer weltweit vor Erdbeben zu warnen. Dafür will Google die Bewegungssensoren von Android-Handys als Mini-Seismometer nutzen. Letztlich sollen Millionen Geräte zusammenwirken, um das weltgrößte Erdbeben-Erkennungsnetzwerk zu bilden. Sobald ein Smartphone potenzielle Hinweise auf ein Erdbeben erfasst, schickt es ein Signal inklusive des ungefähren Standorts an einen Google-Server. Der Server verknüpft die Informationen zahlreicher Handys, um herauszufinden, ob ein Erdbeben kurz bevorsteht. Mögliche Betroffene sollen dann per Push-Nachricht gewarnt werden.

Warnsystem startet in Kalifornien

Wer zusätzlich "Erdbeben" oder "Erdbeben in meiner Nähe" in der Google-Suche eingibt, erhält neben den Ergebnissen Informationen darüber, was im Falle eines Bebens zu tun ist. Google hat das System für die Erdbebenerkennung zusammen mit Seismologen und Katastrophen-Experten entwickelt. Zunächst ist das Warnsystem für Android auf Kalifornien begrenzt, innerhalb des nächsten Jahres soll es mit Hilfe der Bewegungssensoren-Technologie auf weitere US-Bundesstaaten und Nationen ausgeweitet werden.