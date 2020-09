Apple bestätigt Event für 15. September – aber wohl ohne iPhone 12

Jetzt ist es raus: Apple hat endlich seinen Keynote-Termin verraten. Der Konzern stellt am 15. September neue Produkte vor – neue iPhones wird es offenbar nicht zu sehen geben.

Am 15. September lädt Apple um 19 Uhr deutscher Zeit zu einem Digital-Event. Anders als sonst üblich werden an diesem Tag aber nicht neue iPhones im Fokus stehen, sondern die Apple Watch und das iPad. Das glaubt zumindest Mark Gurman vom Nachrichtenmagazin Bloomberg (via MacRumors). Sollte das der Fall sein, würde Apple erstmals seit vielen Jahren im September kein neues iPhone ankündigen, bedingt durch Produktionsengpässe aufgrund der weltweit angespannten Gesundheitslage. Apple werde seine neuen Smartphones nicht vor Oktober vorstellen, so Gurman.

Diese Neuheiten könnte Apple vorstellen

Die September-Keynote wird, wie schon die WWDC 2020, als reines Online-Event und ohne Publikum über die Bühne gehen, vermutlich wieder in Form einer zuvor aufgezeichneten Präsentation. Die Apple Watch Series 6 soll Gerüchten zufolge als große Neuerung den Sauerstoffgehalt im Blut messen können. Das neue iPad, womöglich das iPad Air 4, dürfte auf einen klassischen Home-Button unter dem Bildschirm verzichten, stattdessen soll der Fingerabdrucksensor Touch ID in den Power-Button an der Gehäuseseite integriert sein.

iPhone 12 wohl erst im Oktober

Apple könnte zudem weitere Neuheiten vorstellen, über die seit geraumer Zeit spekuliert wird – ein neuer Mac auf Basis der ARM-Architektur und neue Over-Ear-Kopfhörer, die als AirPods Studio gehandelt werden. Auch AirTags – kleine Tracker zum Auffinden von Dingen – und ein kompakter HomePod-Lautsprecher sind im Gespräch. Auf das iPhone 12 hingegen müssen wir wohl bis Oktober warten.