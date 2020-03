Apple CarKey: Screenshots zeigen, wie das Feature funktionieren könnte

Mit Apple CarKey wird es zukünftig möglich sein, NFC-kompatible Autos mit dem iPhone zu öffnen, abzuschließen und auch zu starten. Nun sind drei Screenshots aufgetaucht, die zeigen, wie die App in iOS 14 funktionieren könnte. Ob die Screenshots echt sind, ist jedoch ungewiss.

Ein Nutzer namens DongleBookPro hat auf Twitter drei Screenshots von einem iPhone mit einer unbekannten Version von iOS hochgeladen. Diese zeigen die Nutzung von Apple CarKey in Verbindung mit einem BMW i8. Der digitale Autoschlüssel scheint wie eine digitale Kreditkarte in der Wallet-App zu liegen, in der mehrere Autos hinzugefügt werden können. Ein Tippen auf den Avatar des Autos zeigt wohl weitere Information zu dem Fahrzeug, den Herausgeber des digitalen Schlüssels (in diesem Fall BMW) und einen Express-Modus an, berichtet AppleInsider.

Schlüssel kann auch mit anderen iPhone-Nutzern geteilt werden

Auf den vermeintlichen Screenshots ist auch ein Feature namens Invite (Einladung) zu sehen. Dies ermöglicht es Nutzern offenbar, ähnlich wie bei HomeKit oder bei intelligenten Türschlössern, den digitalen Schlüssel mit anderen iPhone-Nutzern zu teilen. Wofür der geteilte Schlüssel genutzt werden kann, lässt sich ebenfalls festlegen. Der BMW i8 aus den Screenshots unterstützt beispielsweise drei Zugangstypen: das Öffnen des Kofferraums, das Öffnen der Türen und das Öffnen der Türen inklusive der Möglichkeit, den Wagen zu starten. Je nach Autohersteller könnte es hier noch weitere Optionen geben.

Sind die Screenshots ein Fake?

Ob die Screenshots wirklich aus Apple CarKey stammen oder nur ein Fake sind, ist nicht bekannt. So ist beispielsweise unklar, warum die Option zum Öffnen des Kofferraums (trunk) "Truck Access" und nicht "Trunk Access" heißt. AppleInsider merkt weiterhin an, dass die Buchstabenabstände bei den Texten auf der Seite "Set CarKey Access Type" ein wenig seltsam aussehen. Allerdings könnte es sich hier auch um eine frühe Version von Apple CarKey handeln, die noch nicht ganz fehlerfrei ist.