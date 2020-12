Apple: Das sind die beliebtesten Apps 2020

Dieses Jahr war vieles anders, das hat sich auch in Apples App Store bemerkbar gemacht. Denn nicht WhatsApp, TikTok oder Instagram wurden 2020 am meisten heruntergeladen.

Apple hat am Dienstag die Jahres-Charts der am häufigsten gedownloadeten Apps und Games präsentiert. Außerdem stellte das Unternehmen mit den "App Store Best of 2020" eine Auswahl an Anwendungen vor, die Apple für besonders nützlich und wichtig hält.

In den Download-Charts befinden sich dieses Jahr nicht die üblichen Verdächtigen an der Spitze. Die beliebtesten Apps im App Store stehen 2020 ganz im Zeichen der globalen Pandemie. Platz eins unter den kostenlosen Apps sichert sich Zoom, die App für virtuelle Cloud-Meedings in Zeiten des Home-Office. Erst auf Platz zwei folgt TikTok, dahinter rangiert die App des Streamingdienstes Disney+. Bei den kostenpflichtigen Apps sicherte sich TouchRetouch zum Entfernen unerwünschter Objekte aus Fotos den ersten Rang, gefolgt von der Mal-App Procreate Pocket und dem Selfie-Editor Facetune.

Betrachtet man nur die in Deutschland am meisten heruntergeladenen Apps 2020, ist der Einfluss der Pandemie noch deutlicher: Hier steht die Corona-Warn-App des RKI an der Spitze der iPhone-Charts, berichtet t3n.

Die beliebtesten Games im App Store 2020

Bei den kostenlosen Games steht dieses Jahr "Among Us!" an der Spitze der App-Store-Charts. Dahinter folgen "Call of Duty: Mobile" und "Roblox". Die Charts der am häufigsten heruntergeladenen kostenpflichtigen Games führt ein alter Bekannter an: Wie so oft landet "Minecraft" auch dieses Jahr auf dem ersten Platz, gefolgt von "Plague Inc." und "Heads Up!".

Apples "App Store Best of 2020"

Apple hat zudem 15 wichtige Apps aus diesem Jahr für ihre kulturelle oder gesellschaftliche Bedeutung als "App Store Best of 2020" auszeichnet. Zu diesen Anwendungen gehört etwa die iPhone-App Wakeout!, die Dich mit kleinen Mini-Workouts versorgt, um Deine Pause im Home-Office in eine aktive Zeit zu verwandeln. Hier findest Du eine Übersicht über die von Apple gewürdigten Top-Apps je nach Gerät:

Apple-Gerät Top -App 2020 iPhone Wakeout! iPad Zoom Mac Fantastical Apple TV Disney+ Apple Watch Endel

Und diese Games hat Apple ausgezeichnet: