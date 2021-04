Apple-Event am 20. April bestätigt: "Spring Loaded" ist das Motto

Jetzt ist es offiziell: Am 20. April wird Apple sein Frühjahrs-Event unter dem Motto "Spring Loaded" abhalten und neue Produkte vorstellen. Heiß gehandelt werden neue iPads, hoffen dürfen Apple-Fans auch auf die AirTags und die AirPods 3.

Am 20. April um 10 Uhr kalifornischer Zeit startet Apples Spring-Loaded-Event, meldet MacRumors. Wie üblich findet die Show im Steve Jobs Theater auf dem Apple Campus statt und kann weltweit live per Stream verfolgt werden. In Deutschland startet die Übertragung um 19 Uhr. Einmal mehr handelt es sich um eine rein virtuelle Keynote ohne Besucher. Im Fokus dürften vor allem neue iPads stehen, unter anderem Upgrades für das iPad Pro und das iPad mini. Aber auch ein neues Standard-iPad soll auf der Agenda stehen.

iPad Pro mit Mini-LED-Display und 5G-Chip?

Vor allem das neue iPad Pro könnte mit einigen neuen Features aufwarten: Ein neues High-End-Modell mit 12,9 Zoll Bildschirmdiagonale soll mit einem Mini-LED-Display und 5G-Chip ausgestattet sein. Auch eine kleinere 11-Zoll-Version soll auf dem Plan stehen. Neben Verbesserungen an der Kamera soll der pfeilschnelle A14X-Chip unter der Haube werkeln, der ähnlich leistungsstark sein soll wie der M1-Chipsatz im MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini. Heiß gehandelt wird ebenso ein neues iPad mini Pro mit 8,7-Zoll-Screen und ohne klassischen Home-Button.

AirTags und AirPods 3 möglich

Weitere Überraschungen sind nicht ausgeschlossen: Über die kleinen Bluetooth-Tracker AirTags wird seit geraumer Zeit eifrig spekuliert, der neue Objekte-Tab in der "Wo ist?"-App auf dem iPhone scheint einen baldigen Release zu stützen. Zudem könnte Apple die AirPods 3 vorstellen, die sich zumindest in Sachen Optik an den AirPods Pro orientieren könnten. Am 20. April wissen wir mehr.