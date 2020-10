Apple-Event angeblich am 17. November: Erster ARM-Mac im Anmarsch

Das iPhone-12-Event ist gerade einmal ein paar Tage her, da ist bereits die Rede von einer neuen Apple-Keynote – und zwar für den allerersten Mac auf Basis der ARM-Architektur. Das Event soll für den 17. November geplant sein.

Das jedenfalls behauptet der für gewöhnlich gut informierte Leaker Jon Prosser auf Twitter (via 9to5Mac). Demnach plane Apple ein eigenes Event, in dem der neue Mac mit ARM-Chipsatz im Fokus steht . Der Termin: angeblich der 17. November, die Bestätigung des Datums erfolge um den 10. November herum.

Wenngleich Apple auf der Keynote allgemein neue Macs vorstellen möchte, liege ein besonderes Augenmerk auf dem ersten ARM-Mac. Apple hat den kontinuierlichen Umstieg von Intel-Prozessoren auf ARM-Chips im Rahmen seiner WWDC 2020 im Juni bekannt gegeben, noch 2020 soll das erste Modell in den Handel kommen.

ARM-Macs für besseres Zusammenspiel zwischen Hard- und Software

Bei den hauseigenen Apple-Silicon-Chips handelt es sich im Grunde um die gleichen ARM-Chips, die auch in iPhones und iPads verbaut sind. Der Vorteil: Apple löst sich aus der Abhängigkeit von Intel, kann stattdessen Hard- und Software noch besser aufeinander abstimmen. Der Nachteil: Die Nutzung von Windows, etwa über Boot Camp, wird in dieser Form nicht mehr möglich sein. Der Umstieg auf hauseigene Chips in Macs ist jedoch ein fortlaufender Prozess, der sich über mehrere Jahre ziehen wird.

Auch AirTags könnten am 17. November gezeigt werden

Auf dem November-Event könnte Apple außer neuen Macs auch die lang erwarteten AirTags vorstellen – kleine Tracker, die an Objekte angebracht werden und beim Auffinden helfen sollen. Die Premium-Kopfhörer AirPods Studio sollen jedoch noch bis März 2021 auf sich warten lassen. Unterdessen starten diesen Freitag die Vorbestellungen für das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro, das iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max starten hingegen erst Anfang November in den Vorverkauf.