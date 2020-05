Apple HomePod Mini: Neuer Smart Speaker kündigt sich an

Der aktuelle HomePod befindet sich im Abverkauf, Apple will offenbar die Lager für einen neuen Smart Speaker leeren. Schon länger gibt es Gerüchte über einen günstigeren und kleineren HomePod.

Apple-Angestellte können bis zu zehn HomePods zum ermäßigten Mitarbeiter-Preis erwerben – statt nur zwei wie zuvor. Das schreibt der Bloomberg-Journalist Mark Gurman in einem Tweet (via MacRumors). Zugleich sind die HomePods bei der US-Handelskette Best Buy als Sonderangebot für 200 Dollar erhältlich. Ursprünglich hatte Apple 350 Dollar für den Smart-Lautsprecher verlangt. "Diese Dinger verabschieden sich offensichtlich gerade", kommentiert Gurman. In Apples amerikanischem Online-Store war der HomePod sogar kurzzeitig als "ausverkauft" gelistet.

Neuer HomePod im Paket mit Siri-Verbesserungen

Apple hat den HomePod in den vergangenen Jahren stetig verbessert. Er erhielt Handoff-Unterstützung für die Synchronisierung mit anderen Apple-Geräten, Spracherkennung für mehrere Benutzer, Umgebungsgeräusche und Multi-Room-Klang für die Musikwiedergabe in verschiedenen Räumen. Mark Gurman hatte zuvor behauptet, die Präsentation eines kleineren HomePod werde noch dieses Jahr mit der Einführung neuer Siri-Verbesserungen stattfinden.

HomePod Mini soll günstiger und schlechter ausgestattet sein

Apple hat bislang nicht verraten, wie sich der HomePod verkauft. Es gibt schon länger Gerüchte, dass es sich um einen Ladenhüter handeln könnte. Das aktuelle Modell ist als Premium-Lautsprecher positioniert, andere Hersteller bieten dagegen eine Reihe an deutlich günstigeren Smart Speakern an. Darunter die Geräte der Amazon-Echo- und Google-Home-Serie. Wie Mark Gurman laut MacRumors bei einer früheren Gelegenheit erklärte, wird der günstige HomePod zwei Tweeter-Treiber statt den sieben des aktuellen Modells bieten. Wann der Mini-Speaker in den Handel kommen könnte, ist noch offen.