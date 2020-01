Apple Karten: Völlig neue App kommt 2020 auch nach Europa

In den USA ist die völlig neu gestaltete Karten-App von Apple ab sofort für alle Nutzer verfügbar. Noch 2020 soll auch Europa folgen.

Wie Apple in einer Pressemitteilung erklärt, bietet das neu gestaltete Karten unter anderem eine schnellere und präzisere Navigation und umfassende Ansichten von Straßen, Gebäuden, Parks, Flughäfen, Einkaufszentren und mehr. Schon mit iOS 13 hatte Apple im September 2019 seiner Karten-App neue Funktionen spendiert, nämlich "Umsehen" und "Sammlungen".

Das sind die neuen Features von Apple Karten

"Umsehen" (in den USA "Look Around" genannt) ist Apples Variante von Google Streetview, allerdings in deutlich höherer Auflösung. Dabei setzt Apple Maps auf interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie sowie fließende und nahtlose Übergänge durch Großstädte. Bislang ist "Umsehen" aber nur in New York, der San Francisco Bay Area, Los Angeles, Las Vegas, Houston und Oahu verfügbar. Laut Apple sollen weitere Städte aber in Zukunft folgen.

Mit "Sammlungen" hingegen können Apple-User einfach Listen ihrer Lieblingsrestaurants, Orte, die sie besuchen möchten, oder Top-Websites für ihren nächsten großen Urlaub erstellen und teilen.

Weitere neue Features von Apple Karten:

Favoriten für eine schnellere Navigation Nahverkehrsinfos in Echtzeit (nicht in allen Städten verfügbar) Ankunftszeit teilen Flugstatus Indoor-Karten für Flughäfen und Einkaufszentren Siri Natural Language Guidance Flyover in mehr als 350 Städten mit fotorealistischen 3D-Ansichten Besserer Datenschutz: Keine Anmeldung für Apple Karten notwendig und keine Verknüpfung mit Apple ID



Nach dem Release in den USA will Apple seine neue Karten-App nun auch im Rest der Welt veröffentlichen und "in den kommenden Monaten mit dem Roll-out in ganz Europa beginnen".