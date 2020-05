Apple: Neue AirPods kommen vielleicht erst 2021

Bisher schien es so, als würde die Corona-Krise das Unternehmen Apple kaum bei der Veröffentlichung neuer Geräte beeinflussen. In einem neuen Bericht heißt es jedoch nun, dass der Release der neuen AirPods aufgrund von COVID-19 wohl auf 2021 verschoben werden muss.

Trotz der weltweiten Pandemie veröffentlichte Apple in diesem Jahr bereits ein neues MacBook Air, ein neues iPad Pro und das iPhone SE (2020). Bisher machte es den Eindruck, als ob Apple die Corona-Krise locker wegstecken könne. Nun scheint aber auch das kalifornische Unternehmen die Auswirkungen des Virus zu spüren. Wie Nikkei Asian Review (via BGR) berichtet, komme es beim Release der neuen AirPods, die noch in diesem Jahr erscheinen sollten, aufgrund von COVID-19 zu Verzögerungen. Das neue Modell komme wahrscheinlich erst im nächsten Jahr.

Auch Analyst Kuo glaubt an einen Release im nächsten Jahr

Bereits zuvor haben auch andere Quellen Probleme beim Release der neuen AirPods vermutet. Bereits im März schrieb DigiTimes, dass die derzeitig schwache Nachfrage Apples Plan, die neuen AirPods noch in diesem Jahr zu veröffentlichen, beeinflussen könne. Zusätzlich berichtete der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo im April, dass die dritte Generation der AirPods erst in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in die Massenproduktion gehen werde.

Leaker: Neues AirPods-Modell ist bereits fertig

Tech-Analyst und Leaker Jon Prosser ist hingegen anderer Meinung. Laut seinen Informationen gebe es ein neues AirPods-Modell, das bereits bereit zur Auslieferung sei. Details zu den Kopfhörern kann Prosser allerdings nicht nennen. Sollten seine Informationen korrekt sein, ist es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass Apple mit dem Release der AirPods ein ganzes Jahr lang wartet.

Ob nun Prosser oder die anderen Quellen mit ihren Prognosen recht haben, wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen.