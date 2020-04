Apple: Neues iPad Air und 12-Zoll-MacBook in der Mache

Apple arbeitet offenbar an einem iPad Air mit Touch ID unter dem Display sowie einem 12-Zoll-MacBook mit mobilem Prozessor. Für 2021 sollen zudem weitere Produkte geplant sein. Darunter eines, das man von Apple nicht erwarten würde.

Die Informationen über die neuen Produkte stammen von einem bislang verlässlichen Twitter-Account. Der Leaker @L0vetodream hat bereits mehrmals zutreffende Details zum iPhone SE (2020) und zu den aktuellen iPad-Pro-Modellen vor anderen Quellen veröffentlicht. Umso spannender, was er nun für das Jahr 2021 in Aussicht stellt (via MacRumors): Er erwähnt unter anderem ein neues iPad Air mit Mini-LED-Display, einem rahmenlosen Bildschirm ohne Kerbe und ohne Face ID, aber mit einem Touch-ID-Fingerabdrucksensor unter dem Display.

12-Zoll-iPad mit mobilem ARM-Chip

Mini-LED ist nicht mit Micro-LED zu verwechseln. Mini-LED-Bildschirme setzen weiterhin auf eine Hintergrundbeleuchtung, nur mit besonders vielen Zonen aus LED-Lampen. Micro-LEDs hingegen leuchten, ähnlich wie OLED-Displays, von selbst und gelten als technisch überlegen, wenn auch teuer. Der Twitter-Nutzer @L0vetodream erwähnt außerdem ein 12-Zoll-MacBook mit mobilem ARM-Prozessor wie die bisherigen Apple-A-Chips in iPhones und iPads.

Apple arbeitet an einem Controller für Videospiele

Eine Überraschung ist, dass Apple einen eigenen Game-Controller entwickeln soll. Bislang spielte das Videospiel-Segment für das Unternehmen kaum eine Rolle. Vermutlich dient der Controller für die Steuerung der mobilen Apple-Arcade-Spiele, aber das ist Spekulation unsererseits. Darüber hinaus geplant sind laut dem Leaker AirPods der dritten Generation, neue MacBook-Pro-Laptops und iMacs, ein günstiges iPad mit dem A12-Bionic-Chip aus dem iPhone XS, ein kleinerer HomePod, ein neuer Apple TV, ein Wireless-Charging-Pad für ein Gerät sowie vier iPhone-12-Modelle.

iPhone 12 mit 120-Hertz-Bildschirm

Die iPhone-12-Handys sollen einen A14-Chip, ein 5G-Modem, eine kleinere Kerbe für Face ID sowie eine Display-Bildwiederholrate von 120 Hertz bieten. Neu ist angeblich auch die Farboption Navy-Blau. Die als "AirPods X" bekannten Over-Ears erwähnt der Leaker ebenfalls. Es scheint also, als würde das Jahr 2021 viel Spannendes für Apple-Fans bieten.