Apple Pay ist ab sofort mit der Girocard der Sparkasse nutzbar

Die Sparkasse hatte es für den August angekündigt, nun ist es so weit: iPhone-Besitzer mit Sparkassen-Girokonto können jetzt per Apple Pay bezahlen. Die Girocard der Sparkasse lässt sich ab sofort im Apple Wallet hinterlegen. Somit musst Du nicht mehr zwangsweise eine Kreditkarte besitzen.

Bislang war es in Deutschland nur möglich, Apple Pay mit einer Kreditkarte zu nutzen. Das ändert die Sparkasse jetzt. Wie die Bank am Dienstag bei Twitter ankündigte, ist Apple Pay jetzt für alle Besitzer einer Sparkassen-Girocard verfügbar. Da Girocards hierzulande deutlich weiter verbreitet sind als Kreditkarten, dürftest Du auf diese Weise die meisten Akzeptanzstellen für mobiles Bezahlen mit Apple Pay (zu erkennen am Apple-Pay- oder Kontaktlos-Symbol) antreffen. Überall wo Deine Sparkassen-Girocard für kontaktloses Bezahlen akzeptiert wird, kannst Du ab sofort auch das iPhone und Apple Pay nutzen.

Die Sparkassen-Card zu Apple Pay hinzufügen: So geht's

Wie Du Dein iPhone zum kontaktlosen Bezahlen mit der Sparkassen-Girocard rüstest, erklärt die Sparkasse auf dieser Webseite zum Thema. Voraussetzung sind ein Apple-Pay-fähiges Endgerät, eine Apple-ID, die aktuelle Version der Sparkassen-App, ein Sparkassen-Konto mit einer Sparkassen-Card, einer Sparkassen-Kreditkarte oder einer Sparkassen-Karte Basis sowie eine Freischaltung für Onlinepanking (zum Beispiel mit pushTAN).

Die Einrichtung ist dann ganz einfach:

Öffne die Sparkassen-App und tippe auf "Apple Pay". Wähle die gewünschte Karte aus und tippe auf "Zu Apple Wallet hinzufügen". Bestätige den Auftrag per TAN-Verfahren. Akzeptiere die digitalisierte Karte in der Wallet App.

Alternativ kannst Du die Girocard auch über die Wallet-App von Apple hinzufügen. Auch hier folgst Du einfach den üblichen Schritten zum Hinzufügen einer neuen Karte. Ist die Sparkassen-Girocard im Apple Wallet hinterlegt, kannst Du an den üblichen Akzeptanzstellen kontaktlos mit dem iPhone oder der Apple Watch bezahlen.