Apple Pay: Nutzerzahlen in Deutschland wachsen rasant

Das Bezahlen mit dem iPhone wird immer beliebter. In Deutschland ist die Zahl der Apple-Pay-Nutzer in den vergangenen Monaten rasant gewachsen. Das hat vor allem einen Grund.

Seit dem Sommer können Sparkassenkunden mit einer Girocard den Bezahldienst Apple Pay nutzen. Das hat dem Technologiekonzern Hunderttausende neue Kunden beschert. Zuvor war für die Nutzung von Apple Pay eine Kreditkarte notwendig. Seit diese Hürde weggefallen ist, sind die Nutzerzahlen offenbar explodiert. "Die Sparkassen werden im Dezember mehr als 1,5 Millionen Apple-Pay-Nutzer haben, das sind nochmals dreimal mehr als im August", so Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey im Gespräch mit der Welt am Sonntag.

Erwartungen von Sparkasse und Apple übertroffen

Die Zusammenarbeit mit den Sparkassen-Girokunden hat Apple Pay ein riesiges neues Nutzerfeld erschlossen. In Deutschland besitzt etwa jeder Zweite über 14 Jahren ein Giro- oder Gehaltskonto bei der Sparkasse, mehr als 46 Millionen Girokarten sind derzeit im Umlauf. Die Erwartungen des Sparkassenverbands und von Apple an die Zusammenarbeit sind trotzdem übertroffen worden: "Der Start von Apple Pay mit der Girocard war eine der erfolgreichsten Produkteinführungen der Sparkassen in den letzten Jahren", so Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, gegenüber der WamS.

Kritik auf EU-Ebene

Kritische Worte kommen dagegen aus Brüssel: Das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone sei für die großen Tech-Konzerne wegen der anfallenden Daten eine Goldmine, wird EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness zitiert. Es müsse jetzt überwacht werden, dass die Wettbewerbsbedingungen für alle gleich blieben. Apple-Pay-Chefin Bailey sieht diese Voraussetzung gegeben. Apple Pay würde gleiche Spielregeln für alle schaffen, ist sie sich sicher. Mittlerweile bieten 2.600 Banken und Finanzinstitutionen in Europa Apple Pay an.