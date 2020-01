Apple plant München-Expansion, Büro bietet Platz für 1.500 Mitarbeiter

Apple plant seine Präsenz in Deutschland auszubauen und hat sich in München schon ein schickes Plätzchen ausgeguckt. Das Bürogebäude, das sich momentan noch im Bau befindet, bietet eine Fläche von 30.000 Quadratmeter und Platz für 1.500 Mitarbeiter.

Bei dem Gebäude handelt es sich um den "Karl"-Bürokomplex, der momentan an der Karlstraße in München gebaut wird. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant. Der Besitzer des Bauwerks bestätigt, dass das komplette Gebäude an einen einzigen Kunden vermietet werden soll. Laut Informationen der Süddeutschen Zeitung soll es sich hierbei eindeutig um Apple handeln. Eine offizielle Bestätigung des Unternehmens gibt es bisher nicht.

München ist ein wertvoller Standort für Apple

Wie AppleInsider berichtet, soll der Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner den Apple-CEO Tim Cook 2019 in München auf dem Oktoberfest getroffen haben. Zu dem Treffen kommentierte Baumgärtner: "Ich freue mich, dass sich Apple am Standort München vergrößert. Dadurch werden hochwertige Arbeitsplätze in unserer Stadt gesichert und neu geschaffen".

Momentan beschäftigt Apple im Bavarian Design Center in München rund 300 Ingenieure aus aller Welt. In einem Interview verriet Cook, dass die Stadt München sehr wichtig sei, da dort ein Team geschaffen werden könne, was nirgendwo sonst möglich wäre. Er bezeichnete ebenfalls die Nähe zu mehreren Universitäten als besonders wertvoll.

Apple ist in München in guter Gesellschaft

Apple ist aber nicht der einzige Tech-Gigant, den es nach München zieht. Google berichtete im Oktober 2019, dass sie die Anzahl der Mitarbeiter, die in München stationiert sind, von 1.000 auf 1.500 Personen aufstocken wollen. Außerdem soll ein 41.000 Quadratmeter großes Gebäude für Büroräume gebaut werden. Und auch Amazon und Microsoft gefällt die Hauptstadt Bayerns ausgesprochen gut: Die deutschen Hauptquartiere beider Firmen befinden sich ebenfalls in München.