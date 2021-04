Apple veröffentlicht neues Firmware-Update für AirPods und AirPods Pro

Mit dem neuen Firmware-Update für die AirPods und die AirPods Pro werden die Wireless-Kopfhörer von Version 3A283 auf 3E751 aktualisiert. Das Update lässt sich nicht manuell installieren.

Für die Apple AirPods und die Apple AirPods Pro steht ein neues Firmware-Update zur Installation bereit, schreibt MacRumors. Nachdem Version 3A283 bereits im September 2020 veröffentlicht wurde, folgt jetzt mit 3E751 eine neue Aktualisierung. Wie üblich gibt es aber keine Versionshinweise für die neue Firmware, weswegen bislang noch unklar ist, was die neue Version für Vorteile bringt und welche Bugs womöglich gefixt werden.

So wird die neue AirPods-Firmware installiert

Anders als beim iPhone kann die Installation eines Updates für die AirPods nicht vom Nutzer angestoßen werden. Stattdessen wird die neue Software für die Wireless-Kopfhörer automatisch installiert, wenn diese mit dem iPhone gekoppelt sind. Wer die selbstständige Installation nicht abwarten möchte, kann optimale Voraussetzungen dafür schaffen und die AirPods im Case verstauen, dieses mit Strom versorgen und die Kopfhörer mit dem iPhone koppeln. Schon nach kurzer Zeit sollte das System die neueste Firmware automatisch installieren.

So kannst Du die aktuelle AirPods-Version prüfen

Wer prüfen möchte, welche Firmware die AirPods besitzen, kann das wie folgt tun:

Verbinde die AirPods mit dem iPhone.

Gehe auf "Einstellungen > Bluetooth".

Tippe das Info-Icon neben den AirPods an.

Prüfe unter "Version", welche Firmware aktuell installiert ist.

Derweil musste Apple die Produktion der AirPods laut dem Branchenblatt Nikkei Asia um rund 25 bis 30 Prozent senken. Grund: der harte Wettbewerb im Bereich der Wireless-Kopfhörer. Branchenexperten erwarten noch in diesem Jahr den Release der dritten AirPods-Generation, die sich in Sachen Design an die AirPods Pro orientieren soll.

Apple AirPods Jetzt kaufen bei