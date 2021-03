Apple Watch "Explorer Edition": Robusteres Modell geplant?

Apple erwägt offenbar den Launch einer neuen Apple-Watch-Variante mit einem robusteren Gehäuse. Die toughere Version der Smartwatch soll sich an Athleten, Wanderer, Skifahrer und andere Personen richten, die viel Outdoor unterwegs sind und besondere Anforderungen an ihre Apple Watch stellen.

Bereits zum zweiten Mal diskutiert Apple intern den Release einer robusteren Apple Watch. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider-Quellen. Die fragliche Variante soll sich in erster Linie an Sportler richten, die ihre Smartwatch auch in extremeren Umgebungen oder Situationen nutzen möchten, also etwa beim Hiking oder Wintersport. Das Unternehmen könnte damit Marken wie Casio ein Stück vom Kuchen stehlen, die mit ihren robusteren Uhrmodellen viel Geld verdienen.

Die bisherigen Apple-Watch-Modelle sind immerhin bis 50 m wasserdicht. Mit einem gummierten Gehäuse könnte die häufig als "Explorer Edition" bezeichnete Variante jedoch noch extremeren Outdoor-Bedingungen standhalten als die Versionen mit Aluminium-, Titan- oder Edelstahlgehäuse, die leichter Kratzer davontragen dürften. Zusätzlich zum robusteren Äußeren sind auch neue Tracking-Funktionen fürs Schwimmen bei einer neuen Apple-Watch-Variante im Gespräch.

Wann könnte eine Apple Watch "Explorer Edition" erscheinen?

Einen konkreten Zeitplan für den Release einer robusten Apple-Watch-Variante gibt es noch nicht. Die Insider gaben im Gespräch mit Bloombergs Mark Gurman jedoch an, dass der Launch frühestens 2021 oder 2022 stattfinden dürfte. Noch sei es auch denkbar, dass die Pläne wieder gecancelt werden. Üblicherweise stellt Apple neue Watch-Modelle im September vor. Denkbar wäre beispielsweise, dass das Unternehmen im Herbst eine robuste "Explorer Edition" zusätzlich zu einer neuen Apple Watch Series 7 vorstellt.