Apple Watch Series 6 soll erst im Oktober mit iPhone 12 kommen

Kommt sie im September oder erst im Oktober? Traditionell stellt Apple seine neue Smartwatch-Generation im September vor – doch für die Apple Watch Series 6 scheint das nicht zu gelten. Ihr Launch soll definitiv nicht diesen Monat über die Bühne gehen.

Das schreibt der bekannte Leaker @L0vetodream bei Twitter (via MacRumors). Es gebe diesen Monat keine Uhr, heißt es, und gemeint ist selbstredend die neue Apple Watch Series 6, die turnusgemäß in diesem Monat anstehen würde.

Apple Watch Series 6: Kein Release im September

Doch in diesen besonderen Zeiten ist bekanntlich alles anders: Nachdem der für gewöhnlich gut informierte Leaker Jon Prosser jüngst betonte, Apple werde die neue Smartwatch in der zweiten Septemberwoche schlicht per Pressemitteilung ankündigen, erteilt @L0vetodream dieser Einschätzung nun eine Absage. In der Vergangenheit hat er mehr als einmal das richtige Händchen bewiesen, sagte etwa die Timings für das iPhone SE und das iPad Pro in diesem Jahr korrekt voraus. Auch die Bezeichnung für das neue Mac-Update haben wir durch ihn im Vorfeld erfahren.

Apple Watch Series 6 wohl auf iPhone-12-Event im Oktober

Es ist also am wahrscheinlichsten, dass Apple die neue Apple Watch erst im Oktober zusammen mit dem iPhone 12 vorstellt, vermutlich in der zweiten Monatshälfte. Da ein September ganz ohne neue Apple-Produkte ungewöhnlich wäre, könnten der Hersteller doch einige Neuheiten per Pressemitteilung enthüllen. Potenzielle Kandidaten sind ein neues iPad Air, ein kleinerer HomePod und neue Over-Ear-Kopfhörer.