Apple Watch Series 6 soll neue Farbe bekommen

Kurz vor der Apple-Keynote steigt die Spannung. Im Fokus: die neue Apple Watch Series 6. Die Smartwatch soll neue Features bieten – und auch in einer neuen Farboption erhältlich sein. Das zumindest behauptet ein bekannter Leaker im Vorfeld der Show.

Der Brancheninsider und Leaker L0vetodream schreibt bei Twitter, dass es eine "neue Farbe für die Apple Watch" geben werde (via MacRumors). Welche Farbvariante das sein könnte, verrät der Leaker nicht. Aber: Beobachter erwarten für das iPhone 12 die neue Farbe Dark Blue, zudem ist die Keynote-Einladung in Blautönen gehalten – warum also nicht auch die neue Apple Watch Series 6?

Bekommt die Apple Watch Series 6 Fast Charging?

Bei einem Feature bleibt der Leaker sehr nebulös, spricht nur davon, dass ein Gerät von Apple mit Quick Charge ausgestattet sein werde, eine Technologie für besonders schnelles Aufladen. Da watchOS 7 bekanntlich eine neue Schlaferfassung mitbringt, womit das Aufladen über Nacht im Grunde entfällt, wäre Fast Charging sehr sinnvoll.

Apple Watch im Fokus der September-Keynote

Am Dienstag herrscht Klarheit: Apple lädt zu seiner traditionellen September-Keynote – aufgrund der weltweiten Lage erstmals nicht vor Publikum, sondern nur als Digital-Event, vermutlich als Aufzeichnung. Beobachter glauben fest daran, dass auf diesem Event die neue Apple Watch im Fokus stehen wird, nicht jedoch das iPhone 12. Die neue Smartphone-Generation soll aufgrund von Produktionsschwierigkeiten erst später kommen, wahrscheinlich im Oktober.

Apple dürfte am Dienstag neben der neuen Apple Watch auch das iPad Air 4 mit USB-C und Touch ID im Power-Button vorstellen. Das Event lässt wie üblich per Livestream im Netz verfolgen.