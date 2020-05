Apples Over-Ear-Kopfhörer AirPods Studio: Produktion jetzt angelaufen

Apples Over-Ear-Kopfhörer AirPods Studio könnten schneller in den Handel kommen als gedacht: Angeblich sei die Produktion der Premium-Kopfhörer bereits angelaufen.

Beobachter hatten eigentlich mit einem Release der neuen Apple-Kopfhörer im Sommer oder Herbst gerechnet – doch jetzt könnte alles viel schneller gehen. Hieß es jüngst noch, vietnamesische Zulieferer würden im Juni oder Juli mit der Auslieferung starten, bringt Digitimes (via MacRumors) diesen Plan gewaltig durcheinander. Denn: Die Produktion sei bereits in vollem Gange, meldet das taiwanische Branchenblatt. Zwar geht es in der Erwähnung um eine größere Geschichte rund um die Zulieferer von Leiterplatten für die Apple AirPods. Doch zumindest die Aussage lässt den Schluss zu, dass die AirPods Studio eher früher als später in den Verkauf starten werden.

Preis angeblich 349 US-Dollar

Gerüchten zufolge sollen sich die neuen Over-Ear-Kopfhörer preislich im Bereich der Beats Studio 3 positionieren, in den USA somit für 349 US-Dollar verkauft werden. Während die Premium-Edition mit lederähnlichen Textilien aufwarten soll, dürfte zusätzlich eine Fitness-Ausführung mit atmungsaktiven Materialien und kleinen Perforationen anstehen. Die Kopfhörer sollen über ovale und drehbare Ohrpolster verfügen, einen Kopfbügel und dünne Metallarme. Dabei sind Ohrpolster und Kopfbügel-Polsterung magnetisch mit dem Kopfhörer verbunden, ein einfacher Wechsel soll jederzeit möglich sein.

Vorstellung schon im Juni?

Wenngleich auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2020 im Juni eher Software im Fokus steht, scheint eine Vorstellung der neuen Over-Ear-Kopfhörer nicht ausgeschlossen. Allerdings könnte Apple die AirPods Studio auch separat ankündigen, um nicht zu viel Aufmerksamkeit während der WWDC 2020 auf die Kopfhörer zu lenken. Klar scheint nur: lange müssen Apple-Fans sich nicht mehr gedulden.