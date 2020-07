Asus präsentiert das ROG Phone 3 am 22. Juli

Asus stellt sein neues Gaming-Smartphone Asus ROG Phone 3 am 22. Juli um 16 Uhr vor. Laut Hersteller soll das Handy ein "Game Changer" sein. Die ersten Smartphones der ROG-Serie zählten zu den stärksten Gaming-Handys und wurden durch außergewöhnliches Zubehör ergänzt.

Ein Timer zählt die Sekunden bis zur Vorstellung des Asus ROG Phone 3 herunter. Der Hersteller hat ihn auf der offiziellen Website zum Handy veröffentlicht. Dort ist auch zu erfahren, dass es sich bei dem Smartphone um einen "Game Changer" handeln soll und der Prozessor von Qualcomm stammt. Im Hintergrund sind die Umrisse des neuen Gaming-Handys zu sehen, auf der Rückseite blinkt das rote "Republic of Gamers"-Logo.

Voraussichtlich AMOLED-Display mit 120 Hertz

Ansonsten schweigt sich der Hersteller noch aus, was die Features des Smartphones angeht. Viele technische Daten des Asus ROG Phone 3 sind allerdings bereits durchgesickert – sie stammen von der chinesischen Zertifizierungsbehörde TENAA. Zu erwarten ist demnach ein 6,59 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln, das wahrscheinlich 120 Bilder pro Sekunde darstellen kann. Als Prozessor dient voraussichtlich ein übertakteter Snapdragon 865, Qualcomms schnellster mobiler Chip mit 5G-Modem. Ganze 16 GB Arbeitsspeicher sollen den Prozessor unterstützen.

Präsentation am 22. Juli um 16 Uhr

Der Akku soll wie beim Vorgänger die gewaltige Kapazität von 6.000 mAh haben und sich per 30-Watt-Netzteil schnell aufladen lassen. Als Hauptkamera dient der TENAA zufolge ein 64-Megapixel-Sensor.

Darüber hinaus ist wohl erneut innovatives Zubehör wie ein aktiver Kühler, ein Gamepad und ein Desktop-Dock zu erwarten. Die Präsentation des Asus ROG Phone 3 findet am 22. Juli ab 16 Uhr statt, dann erfahren wir voraussichtlich auch den Preis. Android Authority vermutet einen Preis von mehr als 900 Dollar, es könnten in Deutschland also um die 1.000 Euro werden.