Bericht: Apple startet gebündelten Abo-Service Apple One im Oktober

Apple will im Oktober einen Abo-Service namens Apple One starten, meldet das News-Portal Bloomberg. Der Service soll im Basismodell die Dienste Apple Music und Apple TV+ umfassen. In anderen Bundles kommen zusätzlich Apple Arcade, Apple News+ und Extra-Speicher für die iCloud hinzu.

Wie Bloomberg berichtet, sollen die unterschiedlichen Apple-One-Bundles weniger kosten, als wenn Nutzer die jeweiligen Dienste einzeln abonnieren. Je nachdem, für welches Bundle sich die Nutzer entscheiden, sind Ersparnisse von zwei bis fünf Dollar pro Monat möglich. Der Service ist außerdem mit Apples Familiy-Sharing-System kompatibel und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern genutzt werden. Laut den Bloomberg vorliegenden Informationen soll Apple One im Oktober starten, zusammen mit dem iPhone 12.

Apple One könnte auch virtuelle Fitnesskurse enthalten

Gerüchten zufolge arbeitet Apple zudem seit einiger Zeit an einem neuen Angebot für virtuelle Fitnesskurse. Das Projekt trägt offenbar den Codenamen "Seymour". Wenn der Service verfügbar ist, sollen Nutzer über ihr iPhone, iPad oder per Apple TV die virtuellen Sportkurse über eine App abrufen können. Bloomberg schreibt, dass der Fitness-Service ebenfalls in Apple One enthalten sein wird, allerdings nur in den teureren Bundles. Ob sich der Fitnesskurs-Service auch separat buchen lassen wird, ist nicht bekannt.

Erste Hinweise auf Apple One schon in iOS 13.5.5

Die ersten Hinweise auf Apples Abo-Service Apple One wurden in Dateien in iOS 13.5.5 gefunden. Dort entdeckten Dataminer die Begriffe "bundle offer" und "bundle subscription". Gerüchten zufolge soll Apple bereits seit 2018 an einem gebündelten Abo-Service arbeiten. Schon vor zwei Jahren gingen Experten davon aus, dass Apple die Dienste Apple Music, Apple TV+ und Apple News+ in einem Bundle vereinen wolle.