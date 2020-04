Bloomberg: iPhone 12 bekommt flache Kanten und kleinere Notch

Das iPhone 12 soll offenbar eine kleine Notch erhalten und in Sachen Design – wie das iPad Pro – auf flache Kanten setzen. Auch der neue LiDAR-Scanner soll in zumindest zwei iPhones zum Einsatz kommen.

Das berichtet zumindest das Nachrichtenmagazin Bloomberg (via The Verge). Demnach stünden für das iPhone 12 einige Designänderungen an: So werde sich die Optik der neuen Smartphones am aktuellen iPad Pro orientieren und mit flachen Kanten daherkommen. Uneinigkeit herrscht hingegen beim Display: Bloomberg erwartet hier ebenfalls ein flaches Panel, während der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo im vergangenen Jahr sagte, dass weiterhin ein leicht gewölbtes Display verbaut sein werde.

Größtes Modell noch größer als iPhone 11 Pro Max

Zwei iPhones mit Triple-Kamera sollen einen sogenannten LiDAR-Scanner verbaut haben – ein Sensor, der Entfernungen sehr präzise messen kann und etwa im aktuellen iPad Pro integriert ist. Unklar sei hingegen, ob der Sensor den Platz einer der Linsen der Triple-Kamera einnehmen wird oder womöglich als zusätzlicher Sensor dient. Das größte iPhone Pro werde zudem einen leicht größeren Bildschirm als das iPhone 11 Pro Max mit 6,5-Zoll-Diagonale besitzen. Zudem soll die Notch bei den neuen iPhones "wahrscheinlich" kleiner ausfallen.

iPhone 12 erstes Apple-Smartphone mit 5G

Vorgestellt werden dürften die neuen iPhones vermutlich wie gewohnt im September. Als sehr sicher gilt, dass die neuen Modelle den schnellen 5G-Mobilfunk unterstützen werden. Aufgrund der derzeit unklaren Lage weltweit halten es Beobachter für möglich, dass sich die neuen iPhones etwas verschieben könnten. Laut Bloomberg arbeite Apple auch an einem neuen HomePod, der nur noch halb so groß wie das aktuelle Modell ausfallen soll. Ein Release könnte schon im zweiten Quartal anstehen.