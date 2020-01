Bloomberg: iPhone SE 2 kommt im März

Seit Jahren wird über ein "iPhone SE 2" spekuliert – im März soll es nun endlich so weit sein. Ganz so kompakt wie noch das erste iPhone SE wird Apples neues Einsteiger-Smartphone wohl aber nicht mehr.

Derzeit bereite Apple den Launch des iPhone SE 2 beziehungsweise iPhone 9 vor, berichtet Bloomberg. Demnach werde schon im kommenden Monat die Massenproduktion für das Budget-Smartphone anlaufen, während die Produktion auf Foxconn, Pegatron und Wistron aufgeteilt werde.

iPhone SE 2 als aufgebohrtes iPhone 8?

In puncto Ausstattung erwartet Bloomberg im Grunde das, was gegenwärtig den Stand der Gerüchte widerspiegelt: ein iPhone mit Home-Button und Touch ID mit 4,7 Zoll Bildschirmdiagonale im Look eines iPhone 8. Sprich: mit dicken Rändern um das Display. Die Hauptkamera auf der Rückseite werde demnach aus einem Objektiv bestehen. Unter der Haube soll Apples aktueller A13-Chipsatz werkeln.

Preislich soll sich das iPhone SE 2 mit 399 Dollar laut Analyst Ming-Chi Kuo sogar unter dem iPhone 8 positionieren, das 50 Dollar mehr kostet. Attraktiv sein könnte das neue iPhone SE 2 vor allem für Besitzer eines iPhone 6 oder iPhone 6 Plus – zwei Smartphones, die das Update auf iOS 13 nicht mehr erhalten haben.

Wie wird es nun heißen?

Hinsichtlich der Namensgebung herrscht hingegen noch Unklarheit. So bezeichnet Kuo das neue Einsteiger-Smartphone stets als iPhone SE 2, während andere Branchenbeobachter auch iPhone 9 als Namen für möglich halten. Zumindest von der Positionierung zwischen dem iPhone 8 und dem iPhone X würde das passen: stärker als das iPhone 8, ohne das Design des iPhone X zu übernehmen.

Im März könnte das neue iPhone SE 2 / iPhone 9 offiziell vorgestellt werden. Das eigentliche neue iPhone-Line-up, vermutlich bestehend aus vier neuen Modellen, wird hingegen im Herbst erwartet.