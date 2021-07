Bose QuietComfort 45: Bilder enthüllen neuen NC-Wireless-Kopfhörer

Sound-Spezialist Bose könnte schon bald seinen neuen Wireless-Kopfhörer Bose QuietComfort 45 enthüllen. Erste Bilder in der FCC-Datenbank zeigen jetzt das vermutliche Design der Headphones, das sich kaum von der aktuellen Generation unterscheidet.

Das jedenfalls legen neue Bilder nahe, die jetzt in der Datenbank der US-Zertifizierungsbehörde FCC gesichtet wurden (via Caschys Blog). Technische Details gibt es zwar noch nicht, dafür zeigen die Aufnahmen, dass sich die Bose QuietComfort 45 in Sachen Optik nahtlos in die Designsprache der bekannten QC-Serie einreihen. So ist das faltbare Design zu erkennen, ebenso wie die Ohrpolster, die erneut aus Kunstleder bestehen dürften. Ebenso deutet sich ein Wechsel beim Ladeanschluss an, denn die Bose QuietComfort 45 werden sich über USB-C laden lassen.

Das letzte echte Update der QuietComfort-Serie liegt indes schon mehr als drei Jahre zurück – 2017 hatte Bose die QC 35 II mit integrierter Sprachsteuerung vorgestellt. 2019 folgten die Bose Headphones 700, die zwar mit ähnlichen Funktionen aufwarten, aber keine direkten Nachfolger der Bose QC 35 darstellten.

Welche neuen Funktionen plant Bose?

Charakteristisch für die Bose-QC-Serie ist das exzellente Noise Cancelling, das sich insbesondere auf Flügen und in Zügen großer Beliebtheit erfreut. Zwar haben Hersteller wie Sony hier in den vergangenen Jahren ordentlich aufgeholt, gleichwohl zählt Boses Geräuschunterdrückungstechnik nach wie vor zu den besten auf dem Markt.

Wann Bose die QuietComfort 45 offiziell vorstellen wird, ist unklar. Auch bleibt mit Spannung abzuwarten, mit welchen Funktionen sich die Wireless-Kopfhörer gegenüber vergleichbaren Modellen, etwa dem Sony WH-1000XM4, absetzen wollen.

