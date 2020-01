Britischer Händler listet Hüllen für die Galaxy-S20-Serie

Ein britischer Online-Händler listet in seinem Shop seit kurzem die offiziellen Hüllen für Samsungs Galaxy-S20-Serie. Damit dürfte das Rätsel um den Namen von Samsungs nächsten Flaggschiff nun endgültig gelöst sein: Es heißt nicht Galaxy S11, sondern Galaxy S20.

Der britische Händlers bietet seine Hüllen für die folgenden drei Smartphone-Modelle an: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus und Galaxy S20 Ultra. Eine Hülle für ein Galaxy S20e sucht man hingegen vergebens. Dies stützt Gerüchte, dass in diesem Jahr das Galaxy S20 das günstigste Flaggschiff der S20-Reihe sein wird, berichtet Phonearena. Ob Samsung noch eine günstigere e-Variante zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr bringt oder diesmal komplett auf dieses Modell verzichtet, ist nicht bekannt.

Bei den Hüllen gibt es wenig Überraschungen

Bilder von den Hüllen gibt es aktuell noch nicht. Wie gewohnt bietet Samsung aber auch für seine neuen Smartphone-Modelle eine ganze Reihe unterschiedlicher Hüllen an. Diese reichen von Silikonhüllen über Lederhüllen bis zu den LED View Covern, die im geschlossenen Zustand beispielsweise die Uhrzeit mit kleinen LEDs direkt auf dem Cover darstellen.

Neu ist hingegen das Kvadrat Cover. Die Hülle vom gleichnamigen Hersteller ist aus einem sehr eng gewobenen Textilmaterial gefertigt, wie man es beispielsweise vom Google Nest Mini kennt.

Auch farblich gibt es kaum Überraschungen. Die meisten Hüllen sind in den Farben Schwarz, Weiß, Grau und Pink erhältlich, einige Modelle auch in Silber, Rot und Navyblau. Neu ist hingegen die Farboption Sky Blue für die beliebten Clear View Hüllen. Diese erscheinen in der Regel in den gleichen Farben, in denen auch die Samsung-Smartphones verfügbar sind. Die Hülle in der neuen Farbe könnte andeuten, dass auch die Galaxy-S20-Modelle in der Farbe Sky Blue erscheinen könnten.

Endgültige Sicherheit gibt es wohl aber erst bei Samsungs Unpacked Event am 11. Februar, bei dem die Galaxy-S20-Serie offiziell vorgestellt werden soll.