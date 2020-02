CarKey: Apple will iPhone und Apple Watch zum Autoschlüssel machen

Apple will iPhone und Apple Watch offenbar zum Autoschlüssel umfunktionieren. Ein neues Feature namens Apple CarKey ist nun erstmals in einer Beta von iOS 13.4 aufgetaucht.

Das Smartphone als Haustürschlüssel verwenden? Geht schon längst, dank smarter Schlösser von Nuki, Danalock und Co. Apple möchte iPhone und Apple Watch jetzt aber offenbar auch zum Autoschlüssel machen. Ein entsprechendes Feature namens CarKey ist laut 9to5Mac in der Beta von iOS 13.4 aufgetaucht.

Das Auto soll per NFC geöffnet werden

Funktionieren soll das Ganze offenbar via NFC-Schnittstelle und Apples Wallet-App. In dieser würden Nutzer dann einen digitalen Schlüssel für ihr Fahrzeug erstellen, mit dem sie dieses beispielsweise öffnen, starten und wieder schließen könnten. Denkbar wäre dabei auch, dass Nutzer die digitalen Schlüssel über die App beispielsweise mit Familienangehörigen teilen könnten.

Die Voraussetzung dafür, dass so etwas überhaupt funktioniert, wäre aber die Mitarbeit der Autohersteller. Denn nur wenn diese die NFC-Technologie und die nötigen Software-Schnittstellen in ihre Fahrzeuge implementieren, kann so ein System funktionieren. Ob sich Apple zu diesem Zweck bereits nach Partnern umsieht, wissen wir allerdings nicht.

Automatische Schließsysteme sind längst auf dem Vormarsch

So revolutionär, wie es zunächst anmutet, wäre das CarKey-Feature allerdings nicht. Schon seit längerem nutzen diverse Autohersteller weitgehend automatisierte Schließsysteme, die das Fahrzeug beispielsweise bei Annäherung der richtigen Person automatisch entsperren. Mit CarKey könnte Apple allerdings eine einheitliche und Hersteller-übergreifende Lösung schaffen.

Noch ist das Feature allerdings nicht offiziell angekündigt. Denkbar wäre, dass der Entwickler es zur diesjährigen Entwicklermesse WWDC ankündigt, die höchstwahrscheinlich im Juni stattfinden wird.