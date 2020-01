CES 2020: Neues High-End-VR-Headset mit 8K-Auflösung vorgestellt

Auf der CES 2020 hat VRgineers ein neues VR-Headset mit 8K-Auflösung und anderen High-End-Features präsentiert. Es richtet sich allerdings nur an Regierungsinstitutionen wie die NASA, das Militär, an Krankenhäuser und an Unternehmen. Doch auch Konsumenten erhalten so einen Eindruck, was die VR-Zukunft bringen könnte.

Die neueste Generation der XTAL-VR-Brillen setzt auf zwei 4K-Displays. So ergibt sich insgesamt eine 8K-Auflösung, wie der Hersteller VRgineers schreibt. Die Linsen wurden im Vergleich zum Vorgänger verbessert und bieten nun ein Sichtfeld von umfassenden 180 Grad. Das Tracking der Augen funktioniert mit bis zu 210 Bildern pro Sekunde, der Blick wird also sehr schnell erfasst. Zudem steht ein Augmented-Reality-Modul für entsprechende Anwendungen zur Verfügung, das an der VR-Brille angebracht werden kann.

Hand-Erfassung ohne Controller oder Handschuhe

Inhalte landen via VirtualLink-Kabel auf dem Headset, das wiederum auf einen USB-C-Stecker setzt. Eine Besonderheit der XTAL-Brillen: Das Hand-Tracking ist jeweils in die Brille integriert. Der Anwender muss also keine VR-Handschuhe oder -Controller tragen, sondern Sensoren an der Brille erkennen die Hände. Im Gerät sind zwei Leap-Motion-Sensoren für die Gestensteuerung integriert.

Nur für professionelle Anwendungen

VR-Brillen werden zunehmend von Behören und bestimmten Unternehmen eingesetzt. Die XTAL-Brillen dienen etwa für die Bewertung architektonischer Designvorschläge, für das virtuelle Testen von Prototypen und für die Ausbildung von Chirurgen und Piloten. Wie Engadget schreibt, wird die XTAL 2020 ganze 8.000 US-Dollar pro Stück kosten. Einige der Technologien könnten es schließlich auch in VR-Brillen für Konsumenten schaffen.