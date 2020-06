Das faltbare iPhone ist womöglich gar nicht faltbar

Kommt doch kein faltbares Smartphone von Apple? Der Hersteller könnte stattdessen an einem iPhone mit zwei Displays arbeiten. Ein aktueller Leak legt nahe, dass Apple sich auf die Spuren des Microsoft Duo begeben könnte.

Samsung, Huawei und Motorola haben vorgelegt, auch andere Hersteller sollen an eigenen Konzepten für faltbare Smartphones basteln – einer von ihnen ist Apple. Allerdings könnten die Kalifornier inzwischen eine andere Strategie verfolgen und an einem Klapp-Smartphone mit zwei Displays arbeiten, wie es Microsoft mit dem Surface Duo vorgelegt hat. Diesen Schluss legen zumindest Informationen nahe, die der bekannte Leaker Jon Prosser am Montag veröffentlicht hat.

Nicht wirklich faltbar?

In seinem Tweet schreibt Prosser, dass das "faltbare" iPhone von Apple nicht im eigentlichen Sinne faltbar ist. Ein aktueller Prototyp soll vielmehr zwei separate Display-Panels haben, die von einem Scharnier getrennt sind. Das Design soll sich stark am aktuellen iPhone 11 orientieren, jedoch keine Einkerbung für die Frontkamera aufweisen. Im geöffneten Zustand funktionieren die beiden Displays laut Prosser nahtlos miteinander.

Der beste Vergleich, den wir bislang zu einem solchen Konzept haben, ist das bereits erwähnte Surface Duo von Microsoft. Das Klapp-Smartphone mit zwei Bildschirmen ist zwar noch nicht auf dem Markt, wurde aber im Rahmen einiger Teaser-Videos schon angekündigt. Beim Surface Duo scheinen die beiden Bildschirme sowohl einzeln als auch gemeinsam zu funktionieren.

Apple könnte dennoch an einem Falt-Smartphone arbeiten

Ob und wann Apple tatsächlich ein Klapp-Smartphone mit zwei Display-Panels auf den Markt bringt, ist völlig offen. Bislang ist nicht bekannt, ob es sich bei dem geleakten Gerät um mehr als einen Prototyp handelt und ob Apple neben diesem Konzept noch weitere Ansätze verfolgt. Nach wie vor ist auch denkbar, dass Apple ein Smartphone mit einem wirklich faltbaren Display nach Vorbild des Samsung Galaxy Fold veröffentlicht.