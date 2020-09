Das Galaxy A72 soll das erste Samsung-Handy mit Penta-Cam werden

Das Mittelklasse-Handy Samsung Galaxy A72 soll fünf Kameras auf der Rückseite bieten. Das gab es bei Samsung-Handys noch nicht. Es sind auch Infos dazu aufgetaucht, welche Kameras verbaut sein sollen und wie es mit der Selfie-Cam aussieht.

Die vier Kameras des Galaxy A71 waren Samsung offenbar nicht genug. Der Nachfolger übernimmt diese angeblich vom Vorgänger, ergänzt jedoch eine weitere. Das ergibt: Eine 64-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkellinse, ein 5-Megapixel-Tiefenschärfeobjektiv, eine 5-Megapixel-Makrokamera und neuerdings eine 8-Megapixel-Telefotooptik. Die neue Telefoto-Kamera soll einen 3-fachen-Zoom ermöglichen. Das schreibt das südkoreanische Branchenmagazin The Elec via Notebookcheck. Die Selfie-Kamera soll übrigens mit 32 Megapixeln auflösen.

Galaxy A52 wohl "nur" mit vier Kameras

Auch zum Galaxy A52, dem Galaxy-A51-Nachfolger, erteilt The Elec eine Auskunft. Das kleinere Mittelklasse-Handy setzt demnach auf vier Kameras und muss auf eine Penta-Cam verzichten. Selbst eine angebliche Samsung-Prognose zum Verkaufserfolg hat The Elec zu bieten. Das Galaxy A52 und das Galaxy A72 sollen zusammen rund zehn Prozent des Smartphone-Volumens erwirtschaften, das Samsung im Jahr 2019 abgesetzt hat. Der Hersteller geht also wohl davon aus, etwa 30 Millionen Exemplare der neuen Mittelklasse-Handys an den Mann bringen zu können.

Release voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021

Wir hatten das Galaxy A51 im Test. Zu dessen Highlights zählen die guten Kameras, das kontrastreiche AMOLED-Display und das schicke Design. Für den Nachfolger wünschen wir uns, dass Samsung einen stärkeren Chip verbaut und statt Kunststoff Glas und Metall für das Gehäuse wählt. Das Galaxy A52 und das Galaxy A72 sollen im ersten Halbjahr 2021 veröffentlicht werden.