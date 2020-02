Das Galaxy Z Flip verkauft sich wie geschnitten Brot

Das faltbare Smartphone Galaxy Z Flip ist in den ersten Tagen massenhaft über die Ladentheken gewandert. In den USA ist es bereits ausverkauft und auch in Samsungs Heimatland Südkorea ist das innovative Handy ein Verkaufsschlager.

Das Galaxy Z Flip ist im US-amerikanischen Samsung-Store sowie bei der Elektronikkette Best Buy ausverkauft. Das schreibt Android Authority. Die Redakteure konnten auch in Läden vor Ort in New York City kein Exemplar mehr ergattern. In Samsungs Heimatland Südkorea waren die Exemplare des Mobilfunkanbieters LG U Plus in einer halben Stunde ausverkauft, wie The Korea Herald berichtet. In der ersten Woche sollen dort voraussichtlich 20.000 Stück den Besitzer wechseln – zehnmal so viele wie beim Galaxy Fold.

Galaxy Z Flip kostet deutlich weniger als das Galaxy Fold

Ein Grund für den ersten Verkaufserfolg des Handys könnte der im Vergleich zum Galaxy Fold viel niedrigere Verkaufspreis sein. So kostet das Handy in Deutschland 1.480 Euro, während das Galaxy Fold für 2.100 Euro verkauft wird. Es ist außerdem weitaus kompakter als das Galaxy Fold. Die Zielgruppe ist zudem eine andere: Samsung vermarktet das Galaxy Z Flip in erster Linie an wohlhabende junge Frauen, während das Galaxy Fold eher ein Fall für Technik-begeisterte Early Adopter ist.

Offenbar großes Interesse am faltbaren Handy

Es kam schon die Frage auf, ob Samsung das Handy vielleicht in zu geringen Stückzahlen angeboten hat, womöglich ein Fall von künstlicher Verknappung. So würden Medien darüber berichten, wie schnell es sich verkauft, was es umso begehrlicher macht. Danach sieht es aber nicht aus, denn die Stückzahlen sind offenbar größer als beim Galaxy Fold. Der bekannte Samsung-Leaker Max Weinbach schreibt auf Twitter, es gebe deutlich mehr Interesse am Galaxy Z Flip, als es den Anschein habe.