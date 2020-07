Das Huawei P50 könnte ein mechanisches Zoom-Objektiv bieten

Ist diese Innovation der nächste große Schritt in der Handykamera-Technik? Ein Huawei-Patent beschreibt ein Smartphone mit einem beweglichen Objektiv, das aus dem Handy mechanisch herausfahren kann – ähnlich wie die Zoom-Objektive von Profi-Kameras.

Das Patent wurde vom europäischen Patentamt auf EUIPO DesignView veröffentlicht (via TigerMobiles). Es enthält eine Reihe von technischen Zeichnungen und zeigt ein auf der Vorderseite praktisch rahmenloses Smartphone mit einem besonderen Highlight auf der Rückseite: einem großen, zweiteiligen Kamera-Modul. Das linke Bauteil könnte die Sensoren und den LED-Blitz beherbergen, das Bauteil auf der rechten Seite ist eine herausfahrbare Kamera. Diese scheint einen echten optischen Zoom zu ermöglichen – eine Premiere für Smartphones.

Bislang gibt es keine Handys mit echtem optischen Zoom

Der Begriff "optischer Zoom" beschreibt bei Handys heute lediglich eine Telefotokamera mit einer größeren Brennweite im Vergleich zur Hauptkamera. Die Software schaltet auf die Telefotokamera um, so wird das Motiv "herangeholt" oder ins Bild "hineingezoomt". Für einen solchen größeren "Zoom", also eine größere Brennweite, kommen immer öfter Periskop-Kameras zum Einsatz, die größtenteils im Gehäuse sitzen.

Echte Zoomkameras von DSLRs und spiegellosen Systemkameras besitzen ein einzelnes Zoom-Objektiv, das eine mechanische Veränderung der Brennweite ermöglicht. Das gibt bei Smartphones bislang noch nicht.

Vielleicht sogar wechselbare Objektive

Das könnte sich mit dem Huawei P50 ändern – das Gerät ist ein heißer Kandidat für das Zoomobjektiv, welches das Patent beschreibt. Gizchina spekuliert sogar, dass das Huawei P50 austauschbare Objektive bieten könnte. Anstelle des Zoom-Moduls ließen sich etwa ein Ultraweitwinkel- oder ein Makroobjektiv einsetzen. Bislang ist aber nur das Patent bekannt, und die Ankündigung des Huawei P50 dürfte noch auf sich warten lassen.

Die Huawei-P40-Serie hatte der Hersteller am 26. März 2020 vorgestellt, vielleicht findet die Präsentation des Huawei P50 also im März 2021 statt. Das Huawei P40 Pro führt aktuell die Handykamera-Bestenliste der Profis von DxOMark an – umso mehr darf man auf den Nachfolger gespannt sein.