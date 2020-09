Das iPhone 12 soll im neuen Farbton Dark Blue erscheinen

Das iPhone 12 kommt offenbar auch in Dark Blue in den Handel. Der neue Farbton soll stark an Marineblau erinnern.

Glaubt man einem aktuellen Bericht der taiwanischen Zeitung DigiTimes, bringt Apple das iPhone 12 in der Farboption Dark Blue auf den Markt. Auch andere neue Farben wie Hellblau, Violett und ein helles Orange sind im Gespräch, aber nicht bestätigt.

Die neue Farbe ist schon lange im Gespräch

Wirklich neu ist das Farbgerücht um Dark Blue nicht, die Farbe Marinblau ist bereits seit Januar für das iPhone 12 im Gespräch. Dark Blue könnte demnach den Farbton Midnight Green des iPhone 11 Pro ersetzen. Unklar ist noch, ob die neue Farbe auch für das Standard-iPhone-12 oder nur für das Pro-Modell vorgesehen ist.

Apple rechnet mit weniger iPhone-Verkäufen

Laut DigiTimes kalkuliert Apple mit einem Verkauf von 63 bis 68 Millionen iPhone-Modellen der 12. Generation in der zweiten Jahreshälfte. Die Prognose liegt rund fünf Millionen Einheiten unter der vom vergangenen Jahr. Neben der Corona-Krise, welche direkte Auswirkungen auf die Kaufkraft vieler Kunden hat, dürfte auch der spätere Launch-Termin der neuen Geräte eine Rolle für die Einschätzung spielen. Einem aktuellen Bericht zufolge findet die Vorstellung diesmal erst Ende Oktober statt.