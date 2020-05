Das LG Velvet kannst Du in einem Hands-on-Video bestaunen

Es ist das erste Smartphone in LGs neuer Designsprache – nun lässt sich das LG Velvet in einem Clip von allen Seiten betrachten. Auffällig sind vor allem das Dual-Edge-Display und das minimalistische Design der Rückseite mit den "Kamera-Tropfen". Auch ein bei Handys seltenes Feature stellt das Hands-on-Video kurz vor.

Das LG Velvet lässt sich mit aktiven Eingabestiften bedienen. Damit ist es einer der wenigen Konkurrenten zu Samsungs Galaxy-Note-Serie, mit dem Huawei Mate 20 X gibt es lediglich einen weiteren Mitbewerber. Die günstige "Stylo"-Reihe von LG begnügt sich allerdings mit Stiften, die lediglich den Finger ersetzen und keine Druckstufen erkennen.

Das rare Feature des LG Velvet wird kurz in einem Hands-on-Video des YouTube-Kanals Limmade TV vorgestellt – leider nicht im Zusammenspiel mit einer passenden App. Daher wirkt es, als würde der Stylus nicht funktionieren. Vermutlich muss er zunächst aktiviert werden, wenn er den Finger auf dem Homescreen ersetzen soll.

Abgerundete Seiten und spiegelnde Glasrückseite

Das Design der Vorderseite wirkt aufgrund der an den Seiten abgerundeten Displayränder elegant. Der Rahmen oben und unten ist etwas größer als bei aktuellen Flaggschiffen, und auch die Selfie-Kamera in einer Kerbe im Bildschirm oben ist nicht der neueste Schrei. Besonders edel wirkt die spiegelnde Glasrückseite, die einen milden Prismen-Effekt aufweist, also das Licht in verschiedenen Farben bricht.

Kameras im Wassertropfen-Design

Die drei Kameras auf der Rückseite erinnern an Wassertropfen, die den Rücken hinunter rinnen. Die Rückseite ist ebenfalls an den Seiten leicht gebogen. Das LG Velvet führt zwar das neue Design des Herstellers ein, ist aber kein Flaggschiff. Das Smartphone bietet Technik der Premium-Mittelklasse, darunter den Prozessor Snapdragon 765 mit 5G-Modem. Die offizielle Präsentation ist für den 7. Mai geplant. Da LG schon viele Informationen bekannt gegeben hat, sind vor allem der Preis und das Release-Datum spannend.