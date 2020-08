Das Microsoft Surface Duo erscheint nur in den USA

Das innovative Microsoft Surface Duo kommt zunächst ausschließlich in den USA auf den Markt. Ein Verkauf in Deutschland und anderen europäischen Ländern ist aktuell nicht geplant. Dadurch dürfte es das Galaxy Z Fold 2 in Europa einfacher haben.

In den USA erscheint das Surface Duo am 10. September, Vorbestellungen sind bereits möglich. In diesem Zusammenhang erklärt Microsoft Deutschland in einer Pressemitteilung, dass das Handy mit den zwei Bildschirmen hierzulande "zunächst" nicht erhältlich sein wird. Der Hersteller hält sich also die Möglichkeit offen, das Smartphone nach Deutschland zu bringen, aber aktuell gibt es keine entsprechenden Pläne. Vielleicht ändert Microsoft seine Meinung, falls das Surface Duo in den USA ein Erfolg ist.

Innovative Zwei-Display-Bedienung

Die Bildschirme des Surface Duo lassen sich einzeln oder zusammen als 8,1-Zoll-Display einsetzen. Nutzer können zum Beispiel auf einem der Bildschirme die Teilnehmer an einem Online-Meeting im Auge behalten und auf dem anderen Display PowerPoint-Folien betrachten. Zudem lassen sich Textpassagen aus einem Text auf einem Bildschirm in einen Text auf dem anderen Screen verschieben. Microsoft hat seine Office-Anwendungen für den Einsatz auf zwei Displays optimiert. Wie es mit Drittanbieter-Apps aussieht, ist unklar.

In Europa wird das Galaxy Z Fold 2 praktisch konkurrenzlos sein

Die USA-Exklusivität wird viele überraschen. Microsoft war im Vorfeld Gerüchten zufolge sehr bemüht gewesen, das Surface Duo vor dem Samsung Galaxy Z Fold 2 auf den Markt zu bringen. Letzteres bietet ein durchgehendes, faltbares Display, das futuristischer aussieht als das Microsoft-Pendant, aber empfindlicher sein dürfte. Zumindest in Europa steht Samsung beim Release des Galaxy-Fold-Nachfolgers, der für den September erwartet wird, wohl ohne direkten Konkurrenten da.