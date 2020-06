Das Microsoft Surface Duo soll vor August erscheinen

Das Handy mit den zwei Displays steht offenbar in den Startlöchern: Microsoft will das Surface Duo angeblich bis Ende Juli in den Handel bringen – um dem Samsung Galaxy Fold 2 den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Microsoft wolle Samsung unbedingt zuvorkommen. Da das Galaxy Fold 2 am 5. August angekündigt werden soll, müsste das Surface Duo bis Ende Juli in den Läden verfügbar sein. Das schreibt der WindowsCentral-Redakteur Zac Bowden auf Twitter via WinFuture, der für gewöhnlich gut informiert ist. Quellen nennt er nicht, vermutlich stammen die Informationen von Microsoft-Insidern.

Galaxy Fold 2 dürfte beeindruckender aussehen

Offenbar geht es Microsoft darum, einen Vergleich mit dem Galaxy Fold 2 zu vermeiden. Das Fold 2 zählt zu den faltbaren Smartphones mit einem einzelnen biegsamen Display, das Surface Duo hingegen verbindet zwei getrennte Bildschirme mit einem Scharnier. Auf den ersten Blick dürfte das Galaxy Fold 2 die Betrachter stärker beeindrucken, wenn auch möglicherweise nicht so sehr wie der Vorgänger. Die Vorzüge des Surface Duo erschließen sich dagegen erst auf den zweiten Blick – dessen Glas-Displays sind beispielsweise weitaus stabiler als die Plastik-OLED-Bildschirme der faltbaren Handys.

Bei der Technik im Inneren dürfte Samsung dem Konkurrenten ebenfalls einige Schritte voraus sein. Das Surface Duo verlässt sich laut den bisherigen Leaks auf einen Snapdragon 855, dem Flaggschiff-Chip aus dem Jahr 2019. Der Snapdragon 865 ist der aktuelle Nachfolger. Auch dass das Surface Duo nur eine Kamera hat, könnte einige Nutzer abschrecken.

Das Surface Duo setzt auf eine innovative Bedienung

Andererseits hat Microsoft viel Zeit mit der Optimierung der Android-Benutzeroberfläche verbracht. Das Surface Duo möchte eine neue Erfahrung bieten und ermöglicht auch Eingaben mit dem Surface Pen. Das Galaxy Fold 2 hingegen soll laut den aktuellen Gerüchten von The Elec (via Notebookcheck) keine Bedienung mit Stiften wie dem S Pen erlauben.

Sollte Microsoft das Surface Duo wirklich vor Ende Juli auf den Markt bringen, dürfte die entsprechende Ankündigung des Herstellers nicht mehr lange auf sich warten lassen.