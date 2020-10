Das OnePlus 9 soll schon im März 2021 erscheinen

Die nächste Flaggschiff-Smartphones von OnePlus sollen früher in den Handel kommen als ihre Vorgänger. Der Hersteller will das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro angeblich bereits im März 2021 veröffentlichten – und nicht erst im April wie im Jahr zuvor das OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro.

Die OnePlus-8-Serie wurde am 14. April vorgestellt und ging am 29. April in den Verkauf. 2021 drückt OnePlus laut Android Central auf die Tube. Eine Insiderquelle soll dem Magazin verraten haben, dass der Hersteller die kommenden Flaggschiffe bereits im März vorstellen möchte. Die Präsentation soll Mitte des Monats stattfinden, der Marktstart voraussichtlich Ende März erfolgen.

OnePlus reagiert wohl auf das Galaxy S21

Android Central vermutet, dass OnePlus mit dem vorgezogenen Release auf Samsung reagiert. Der koreanische Konzern hat den Start der Galaxy-S21-Serie offenbar von Februar auf Januar vorgezogen. Mit einem Release der neuen Smartphones im März könnte OnePlus früher dagegenhalten. Dazu kommt, dass wie üblich im Herbst ein "T"-Modell erscheinen dürfte. Der zeitliche Abstand vom OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro zum 9T wäre größer. Erst kürzlich hat der Hersteller das OnePlus 8T auf den Markt gebracht, eine aufgemotzte Variante des OnePlus 8.

Voraussichtlich mit Snapdragon 875

Ein OnePlus 8T Pro gibt es dieses Jahr nicht, und ein OnePlus 9T Pro ist für 2021 auch eher nicht zu vermuten. Welche Technik im OnePlus 9 und 9 Pro steckt, ist weitgehend unklar. Wahrscheinlich ist der Einsatz von Qualcomms neuestem Flaggschiff-Chip Snapdragon 875, der im stromsparenden 5-Nanometer-Verfahren produziert wird. Auch schnelles Aufladen mit einem 65-Watt-Netzteil wie beim OnePlus 8T und bessere Kameras sind zu erwarten. Der Hersteller selbst hat noch keine Informationen zur OnePlus-9-Serie verraten.