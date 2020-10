Das OnePlus Nord kommt auch als Sandstein-Edition

Das Mittelklasse-Handy OnePlus Nord wird bald auch als Special Edition erhältlich sein. Die Farbe Sandstone (Sandstein) wird dem Hersteller zufolge die erhältlichen Optionen Blue Marble und Gray Onyx ergänzen. Es könnte noch weitere Unterschiede geben.

Auf einem Sandstrand ist ein Abdruck des OnePlus Nord auszumachen. Das Herstellerlogo ragt aus dem Sand hervor. Mit diesem Teaserbild auf Instagram bereitet OnePlus die Präsentation der Special Edition des OnePlus Nord vor. Ob Sandstone lediglich eine neue Farbe ist oder ob auch neue Materialien zum Einsatz kommen, bleibt unklar.

Präsentation schon morgen

In einer Beschreibung zum zweiten Teaserbild auf Instagram schreibt der Hersteller, dass auch "Partikel eines alltäglichen Felsens" so schön sein könnten wie seltene Edelsteine oder Marmor. Gemeint ist Sandstein, also Sand, wie das Bild verrät. Es ist möglich, dass die Special Edition des OnePlus Nord auch eine bessere technische Ausstattung mitbringt, aber dazu hat sich der Hersteller noch nicht geäußert. Zu den Highlights des Mittelklasse-Handys zählen das große OLED-Display und die vier Kameras hinten.

Die Special Edition des OnePlus Nord wird zusammen mit dem Flaggschiff OnePlus 8T am 14. Oktober in einem Online-Event präsentiert. Auch die Kopfhörer OnePlus Buds Z dürften bei der Gelegenheit gezeigt werden.