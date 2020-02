Das Samsung Galaxy S20 knipst Fotos mit allen Kameras zugleich

Mithilfe eines Kamera-Features namens "Quick Take" werden die Galaxy-S20-Smartphones mit allen Kameras zugleich Fotos machen können. Der Nutzer darf anschließend auswählen, welches er bevorzugt. Eine ähnliche Funktion wird es auch für Videos geben.

Für Fotos kommen bei der Galaxy-S20-Serie auf Wunsch alle drei Kameras zugleich zum Einsatz. Das schreibt der bekannte Leaker Max Weinbach von XDA Developers auf Twitter (via SamMobile). Genau genommen soll es möglich sein, "mit zwei oder drei der Linsen" Bilder zu knipsen. Das Feature nennt sich "Quick Take", so Weinbach.

Fotos mit drei Kameras zugleich knipsen

Das Galaxy S20, das S20 Plus und das S20 Ultra besitzen einem Leak von Ishan Agarwal zufolge alle drei Kameras, wobei sich die Modelle teils unterscheiden und das Plus sowie das Ultra einen zusätzlichen 3D-Sensor für die Erfassung von Tiefeninformationen besitzen. Dieser ergänzt aber nur die anderen Kameras. Es wird also laut Weinbach möglich sein, sowohl mit der Haupt- als auch mit der Ultraweitwinkel- und mit der Telefotokamera Bilder zu machen.

Ähnliches Feature für Videos

Das ist etwa auf Reisen praktisch, wenn der Nutzer Landschaftsfotos aufzeichnet. So kann er nachträglich zwischen dem normalen Bild und dem Ultraweitwinkelfoto wählen. Bereits zuvor wurde in der Beta-Firmware der neuen Benutzeroberfläche One UI 2.0 die Video-Version von "Quick Take" entdeckt, die sich "Single Take Photo" nennt. Sie zeichnet eine Serie von Fotos und Videos auf, während die Kamera umher geschwenkt wird und der Nutzer wählt dann die gewünschten Bilder und Videoclips aus.