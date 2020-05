Das schicke LG Velvet kommt nach Europa

Auf der italienischen Hersteller-Website ist das LG Velvet bereits zu bewundern – das Handy der Premium-Mittelklasse dürfte also schon bald seinen Weg nach Europa finden. Bislang ist es nur in Südkorea erhältlich.

Leider verrät LG noch keinen Euro-Preis und kein Release-Datum für das Velvet. Das Unternehmen stellt das Smartphone mit dem ungewohnten Look auf seiner italienischen Website allerdings umfassend vor, wie GSMArena schreibt. Das LG Velvet kommt demnach zumindest in Italien in den Handel, höchstwahrscheinlich aber auch in anderen europäischen Ländern wie Deutschland. Es ist sehr selten, dass ein Modell eines großen Herstellers nur in einem europäischen Staat erscheint.

Von der Natur inspiriertes Design

Das LG Velvet bietet ein 6,8 Zoll großes OLED-Display und einen Chip vom Typ Snapdragon 765 samt 5G-Modem. Besonders auffällig ist das "von der Natur inspirierte" Design: Die Kameras auf der Rückseite erinnern an Regentropfen, die das Gehäuse herabfließen. Die Hauptkamera löst mit 48 Megapixeln auf, darunter warten ein 8-Megapixel-Sensor für Ultraweitwinkel-Aufnahmen sowie ein 5-Megapixel-Tiefensensor für Bokeh-Porträtfotos auf ihren Einsatz.

Mit einem Stift auf dem Bildschirm zeichnen

Passend zu den "Regentropfen" auf der Rückseite ist das Smartphone gemäß Schutzklasse IP68 wasserdicht, übersteht also auch üppige Regenfälle. Dank MIL-STD-810G-Zertifizierung dürfte das Handy zudem besonders robust sein und Stürze besser wegstecken als viele andere Geräte. Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit, mit einem aktiven Eingabestift auf dem Display zu zeichnen, wie es von Samsungs Galaxy-Note-Serie bekannt ist. LG bietet zudem optional eine Hülle mit einem zusätzlichen Display für das Velvet an.

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis sich LG zu Preis und Release in Europa äußert. In Südkorea ist das LG Velvet für umgerechnet 700 Euro zu haben.