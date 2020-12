Das Xiaomi Mi 11 wird das erste Smartphone mit Snapdragon 888

Das Flaggschiff-Smartphone Xiaomi Mi 11 wird noch im Dezember vorgestellt. Bei einem Release Anfang Januar dürfte es das erste erhältliche Smartphone mit dem neuen High-End-Chip Snapdragon 888 werden. Außerdem sind die Preise bei einem chinesischen Händler aufgetaucht.

Am 28. Dezember möchte Xiaomi das Mi 11 präsentieren. Das schreibt der Hersteller im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo (via Android Central). Zugleich sind beim chinesischen E-Store JingDong die voraussichtlich geplanten Modelle und die chinesischen Preise aufgetaucht (via The Phone Talks). So wird es angeblich ein Modell mit 8 GB Arbeitsspeicher und einem 128 GB großen internen Speicher geben, außerdem ein Modell mit 8 GB + 256 GB und ein Topmodell mit 12 GB + 256 GB.

Mehr als ein Durchbruch

Die Preise liegen dem Shop zufolge umgerechnet bei 564 Euro, 602 Euro und 652 Euro. Sie sind allerdings nicht bestätigt und erfahrungsgemäß geben chinesische Händler zunächst höhere Preise an. Zugleich wird es sicher einen Aufschlag für den deutschen Markt geben, insofern sind die Angaben wohl nicht allzu aussagekräftig. Schließlich gibt es noch eine offizielle Information. So schreibt Xiaomi auf Weibo, es stünden mit dem Mi 11 "viele unglaubliche Durchbrüche" bevor. Das lässt auf Innovationen schließen.

Präsentation am 28. Dezember

Wahrscheinlich wird Xiaomi auch ein Mi 11 Pro präsentieren. Laut aktuellem Gerüchtestand sollen die Smartphones AMOLED-Displays mit QHD+-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz bieten. Das Mi 11 soll eine 50-Megapixel-Hauptkamera bekommen, das Mi 11 Pro sogar eine 108-Megapixel-Hauptkamera. Beide Smartphones sollen ihre Akkus mit 50-Watt-Netzteilen rasant aufladen können. Wir sind schon gespannt auf den 28. Dezember.