Die zweitgrößte Fotomesse CP+ wird abgesagt

Aufgrund des Coronavirus wird die Fotomesse CP+ dieses Jahr nicht stattfinden. Es handelt sich um die zweitgrößte Fotomesse der Welt, die in Japan beheimatet ist. Im Gegensatz zur Photokina richtet sich die CP+ an Konsumenten, die dort die neuesten Kameras ausprobieren und kaufen können.

Der Grund für die Absage ist das Infektionsrisiko für die Besucher. Schließlich gebe es für das Coronavirus keine wirksame Behandlung oder Eindämmungsmaßnahmen, so der Veranstalter Camera & Imaging Products Association (CIPA) in einer Pressemitteilung. Mit dem Mobile World Congress (MWC) hatte es zuvor schon eine andere Elektronikmesse erwischt. Nachdem mehrere Aussteller ihren Auftritt abgesagt hatten, wurde der MWC 2020 ganz abgeblasen.

70.000 Besucher wurden erwartet

Die CP+ sollte ursprünglich am 27. Februar in der japanischen Stadt Yokohama starten und vier Tage dauern. Für die Camera & Photo Imaging Show 2020 (CP+) wurden 70.000 Besucher erwartet. Zum Vergleich: Den MWC besuchen jährlich rund 100.000 Menschen. Im Gegensatz zum MWC dient die CP+ den Herstellern für gewöhnlich nicht für große Ankündigungen. Das gilt eher für die Photokina, die größte Fotomesse der Welt, welche dieses Jahr vom 27. bis zum 30. Mai in Köln stattfindet. Diese richtet sich an ein Fachpublikum.

Photokina findet statt – aber mit weniger Ausstellern

Allerdings verzichten dieses Jahr Leica, Olympus und Nikon auf einen Photokina-Auftritt. Unabhängig vom Coronavirus gibt es einen Trend in Richtung kleinere Events und Pressevorführungen, während große Messen wie bereits die Games-Messe E3 und der MWC an Bedeutung verlieren. Mit der Nikon D6, der Olympus OM-D E-M1 Mark III (siehe dazu Notebookcheck) und der Canon EOS R5 wurden im Vorfeld der CP+ einige kommende Profikameras präsentiert oder angeteasert.