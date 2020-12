Diese Bilder zeigen die Produktion des ersten iPhones 2007

Ein ehemaliger Apple-Software-Entwickler hat Bilder von der Produktion des ersten iPhones im Frühling 2007 geteilt. Die Fotos dokumentieren einige der letzten Produktionsschritte des wegweisenden Apple-Smartphones iPhone 2G vor dem Release.

Bob Burrough, der 2007als Software-Entwickler bei Apple tätig war, hat Apple-Fans ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht: Er teilte Fotos vom Produktionsprozess des allerersten iPhones bei Twitter. Die Bilder stammen aus dem Frühling 2007, also einige Monate nach der Vorstellung der bahnbrechenden Smartphone-Technologie und einige Monate vor seinem Release. Das iPhone 2G wurde im Januar 2007 von Steve Jobs präsentiert und kam im Juni auf den Markt. Damals glaubte kaum jemand an den Erfolg des Apple-Smartphones.

Fotos dokumentieren Qualitätskontrolle des iPhone 2G

Auf den Bildern des ehemaligen Apple-Mitarbeiters sind einige der letzten Produktionsschritte zu sehen. Die bereits fertig zusammengebauten iPhones liegen in langen Reihen für Qualitätskontrollen bereit. Auf einem Foto sind automatisierte Kontrollen mit Test-Software zu erkennen, auf einem anderen Foto schließt ein Mitarbeiter einzelne Geräte für finale Checks an Test-Equipment an.

Die Bilder wurden laut Apple Insider in einer Foxconn-Fabrik aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Massenproduktion des ersten iPhones vermutlich gerade erst angelaufen. Die gesamte Produktion – von der Fertigung bis zu den finalen Qualitäts-Checks – nahm damals noch deutlich mehr Zeit in Anspruch als heute. 2007 lagen noch Monate zwischen der Vorstellung und dem Verkauf des iPhones. Heute erreichen die ersten iPhones ihre Käufer meist wenige Wochen nach der Präsentation – sofern keine Pandemie dazwischen kommt.