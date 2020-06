Echo Auto bringt Alexa ins Fahrzeug

Wer auch beim Autofahren nicht auf die Sprachassistentin Alexa verzichten möchte, kann sich nun ein Echo-Gerät speziell fürs Fahrzeug anschaffen. Echo Auto ist in Deutschland ab sofort verfügbar.

Wie Amazon am Mittwoch per Pressemitteilung erklärt hat, kommt Echo Auto in Deutschland für 59,99 Euro in den Handel. Mit dem Gerät können Autofahrer Alexa in ihrem Fahrzeug nutzen, ohne ein Smartphone bedienen zu müssen. Sie können per Sprachbefehl Musik abspielen, Anrufe tätigen, Hörbücher anhören, Spiele spielen und ihre To-do-Liste verwalten.

Speziell für Einsatz im Auto entwickelt

Echo Auto besitzt ein Array aus acht Mikrofonen, das für die erschwerten akustischen Bedingungen im Auto entwickelt wurde. So soll die Sprachassistentin Alexa Befehle trotz laufender Musik, Klimaanlage und Umgebungsgeräuschen von der Straße verstehen können.

Verbindung zum Smartphone notwendig

Echo Auto bezieht über die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs oder einen integrierten USB-Anschluss Strom und lässt sich per 3,5-Millimeter-Audiobuchse oder Bluetooth an die Musikanlage anschließen. Das Gerät verbindet sich über die Alexa-App auf dem Smartphone (iOS oder Android) mit Alexa und nutzt das Datenvolumen des Mobiltelefons, um online zu gehen und auf eine Reihe von Alexa-Funktionen wie Musik und Telefonie zuzugreifen.