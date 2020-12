Ein OnePlus 9E soll das OnePlus 9 und 9 Pro ergänzen

Neben den kommenden Smartphones OnePlus 9 und 9 Pro möchte der Hersteller angeblich ein weiteres Gerät der Serie veröffentlichen: OnePlus 9E soll das dritte Handy im Bunde heißen.

Ein E-Modell hat es bislang nicht von OnePlus gegeben. Der Leaker Max Jambor schreibt auf Voice.com, dass sich das mit dem OnePlus 9E ändern werde. Leider sind ihm keine weiteren Informationen zum Smartphone bekannt. Es sei unklar, ob es ein stärkeres Gerät sei als das reguläre OnePlus 9 oder eine günstigere Variante. Jambor gibt an, OnePlus würde sich an Samsungs Strategie orientieren, Geräte in allen Preisklassen anzubieten.

OnePlus bietet Handys in allen Klassen an

Es gibt die Smartphones der Serie OnePlus Nord N für Einsteiger, das OnePlus Nord in der Mittelklasse, die Haupt - und T-Serien mit Modellen wie dem OnePlus 8T als bezahlbare Flaggschiffe und die Pro-Modelle wie das OnePlus 8 Pro als High-End-Smartphones. Da OnePlus alle Preisklassen also bereits abdeckt, ist die Verortung des OnePlus 9E ein umso größeres Mysterium. Vielleicht wird es besondere Features mitbringen und für Experimente gedacht sein.

OnePlus 9E vielleicht ein Einsteiger-Flaggschiff

Android Authority vermutet, dass es sich um ein erschwinglicheres Flaggschiff als das reguläre OnePlus 9 handeln könnte. Ähnlich war das Samsung Galaxy S10e ein günstiges Flaggschiff mit geringer auflösendem Display und Dual- statt Triple-Kamera. Die OnePlus-9-Smartphones präsentiert der Hersteller voraussichtlich im März 2021.