Einmal Update, bitte! iOS 14.4, iPadOS 14.4 & watchOS 7.3 sind da

Apple hat iOS 14.4, iPadOS 14.4 und watchOS 7.3 offiziell zum Download freigegeben. Die Softwareversionen bringen neue Features auf die Apple-Geräte, vor allem aber auch einige Bugfixes. Wir haben alle Infos zu den Updates.

Apple hat am Dienstagabend die neuen Software-Updates für das iPhone, das iPad und die Apple Watch veröffentlicht. So wird die "Wo ist?"-App auf dem iPhone und iPad leistungsstärker, da ab iOS 14.4 auch Drittanbieter ihre Geräte in den Dienst integrieren können. Bislang ist das aber lediglich bei einem Produkt der Fall: Kopfhörer von Belkin. Zudem verbessert das Update die Benutzererfahrung mit dem Smart Speaker HomePod mini, der jetzt den U1-Breitbandchip dafür nutzt, die Entfernung zum iPhone zu ermitteln. Davon soll die Übertragungsgeschwindigkeit profitieren.

iOS 14.4 und iPadOS 14.4: Das ist alles neu

Die Kamera erkennt jetzt auch kleinere QR-Codes.

Klassifizieren von Bluetooth-Geräten in den "Einstellungen", um Kopfhörer für Audiomitteilungen zu identifizieren.

Warnhinweis, wenn Kamera nicht als Originalkamera bestätigt werden kann (iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max).

Bugfixes:

Schließt drei kritische Sicherheitslücken: Eine im Kernel und zwei in WebKit

Fixt Bildartefakte in HDR-Fotos, die mit dem iPhone 12 Pro aufgenommen wurden.

"Fitness"-Widget zeigt mitunter keine aktualisierten Aktivitätsdaten an.

Tastatureingabe verzögert und keine Vorschläge.

Tastatur kann in "Nachrichten"-App in falscher Sprache angezeigt werden.

Telefonanrufe können mitunter nicht vom Sperrbildschirm angenommen werden bei aktivierter Schaltersteuerung in den Bedienungshilfen.

watchOS 7.3: Die neuen Funktionen und Verbesserungen für die Apple Watch