Erste Bilder von Googles Android-TV-Dongle "Sabrina" aufgetaucht

Google soll seit längerer Zeit an einem Nachfolger seines Streaming-Sticks Chromecast arbeiten. Nun sind erste Renderbilder des neuen Android-TV-Dongles aufgetaucht. Er trägt den Codenamen "Sabrina" und kommt mit einer eigenen Fernbedienung sowie Android-TV-Software.

Die Bilder von Googles neuen Android-TV-Dongle wurden XDA-Developers von einem Mitglied aus dem eigenen Forum zugespielt. Der Nutzer gibt an, dass sie aus einer vorveröffentlichten Firmware stammen. In der Firmware soll sich auch ein Video mit dem Namen "OOBE_End" befinden. Den Clip hat XDA Developers nicht öffentlich geteilt, aber einige Screenshots veröffentlicht. Die Abkürzung OOBE steht für "Out-of-Box Experience" und dürfte andeuten, dass der TV-Dongle genau so einfach funktioniert wie sein Vorgänger: in den HDMI-Anschluss stecken, kurz konfigurieren und direkt streamen.

"Sabrina" wird möglicherweise Teil der Nest-Reihe

Während es die Sticks Chromecast und Chromecast Ultra nur in den Farben Schwarz und Weiß gibt, erscheint "Sabrina" offenbar auch in einem zarten rosa Farbton. XDA Developers vermutet, dass Google den Android-TV-Dongle in seine Nest-Gerätereihe integrieren könnte.

In den Screenshots aus dem Marketing-Video ist auch die Fernbedienung des Dongles zu sehen – zumindest die obere Hälfte. Zu erkennen sind die Buttons "Zurück", "Google Assistant", "Home", "Favoriten", "Play/Pause" und "Stumm". Ob es auch dedizierte Knöpfe beispielsweise für Netflix oder Amazon Prime Video gibt, ist nicht bekannt.

Kann Android TV bald anzeigen, wer an der Haustür klingelt?

Empfehlung des Autors: Tech Bericht: Android TV wird wieder zu Google TV

Die Screenshots zeigen außerdem die Benutzeroberfläche des Android-TV-Dongles. Am unteren Bildschirmrand gibt es ein Karussell-Menü mit vorgeschlagenen Shows und Filmen. In einem Screenshot ist zudem zu sehen, wie ein Alarm einer Nest-Türklingel eingeblendet wird. XDA Developers vermutet, dass Google bald eine Funktion für Android TV veröffentlichen könnte, mit der sich Alarmmeldungen von smarten Türklingeln und Videos von Überwachungskameras direkt in Android TV anzeigen lassen.

Eine Analyse der Firmware soll darüber hinaus ergeben haben, dass "Sabrina" Dolby Vision unterstützt. Der Dongle könnte schon in den nächsten Monaten in den Handel kommen, Insider gehen von einem Verkaufspreis von weniger als 80 Dollar aus.