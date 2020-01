Erste Render zum Sony Xperia 5 Plus aufgetaucht

Das Sony Xperia 5 bekommt womöglich eine zusätzliche Variante spendiert. Geleakte CAD-Render zeigen ein Smartphone, das dem Xperia 5 sehr ähnelt, aber über einen größeren Bildschirm und schmalere Ränder verfügt. Das Smartphone wird wahrscheinlich die Bezeichnung Sony Xperia 5 Plus tragen.

Die geleakten CAD-Render stammen wie so häufig von Steve Hemmerstoffer, der eigentlich immer ganz gut über kommende Smartphones informiert ist. Seinen Angaben zufolge soll das Sony Xperia 5 Plus ein 6,6-Zoll-OLED-Display besitzen. Außerdem sind auf den Bildern und im Video zwei nach vorne gerichtete Lautsprecher zu sehen. Im Gegensatz zum kleineren Xperia 5 soll diesmal auch ein Klinkenanschluss mit an Bord sein.

Das ist schon über das Xperia 5 Plus bekannt

Wie im 360-Grad-Video zu sehen ist, wird das Sony Xperia 5 Plus auch über einen Power-Button mit integriertem Fingerabdrucksensor verfügen, der sich an der rechten Seite des Smartphones befindet. Direkt daneben sitzen die Buttons zur Regelung der Lautstärke, etwas weiter unten befindet sich außerdem noch ein dedizierter Auslöser-Button für die Kamera.

Das Xperia 5 Plus wird auf der Vorderseite wohl eine 8-MP-Selfie-Cam spendiert bekommen, auf der Rückseite ist eine Quad-Kamera-Setup zu sehen. Bei einer der vier Kameras soll es sich um einen ToF-Sensor handeln, Infos zu den restlichen drei Kameras gibt es bisher noch nicht.

Über die Hardware innerhalb des Smartphones ist momentan ebenfalls nichts bekannt. Da das Xperia 5 einen Snapdragon 855 besitzt, könnte es gut sein, dass das Xperia 5 Plus ein Upgrade auf den Snapdragon 865 erhält.