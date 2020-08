Facebook führt Instagram- und Messenger-Chats zusammen

Facebook will die Chats von Instagram und seinem eigenen Messenger zusammenführen. Per Instagram-Update wurden die ersten Nutzer jetzt darüber informiert. Künftig sollst Du Facebook-Freunde auch via Instagram anschreiben können.

Facebook soll für eine nahtlose Kommunikation mit WhatsApp und Instagram fusionieren, das hatte Mark Zuckerberg schon Anfang 2019 angekündigt. Auch, dass die Zusammenführung der Messenger-Plattformen nicht vor 2020 anlaufen würde. Jetzt scheint es so weit zu sein: Wie The-Verge-Redakteure aus den USA berichten, wurden sie nach einem Instagram-Update am Freitagabend von einem Pop-up-Fenster über die Fusion der Instagram- und Facebook-Messenger-Chats informiert.

Du kannst Facebook-Freunde bald via Instagram kontaktieren

Das Update kam sowohl bei ersten Android-Nutzern als auch bei einigen iPhone-Besitzern an. Neben einem neuen Look für die Chats kündigte das Pop-up-Fenster mehr Emoji-Reaktionen, ein Swipe-to-Reply-Feature sowie – die wohl interessanteste Neuerung – die Integration von Facebook-Messenger-Chats an. Nach der Aktualisierung verschwand das Instagram-Nachrichten-Logo und wurde durch das Symbol des Facebook Messengers ersetzt. Allerdings funktionierte das interessanteste neue Feature noch nicht. Es war den Redakteuren nicht möglich, Facebook-Freunde tatsächlich über eine Instagram-DM zu kontaktieren.

WhatsApp soll ebenfalls folgen

Facebook hat sich auf Anfrage von The Verge bisher nicht zu dem Instagram-Update geäußert. Somit ist unklar, wann die neue Funktion wirklich nutzbar ist. Auch wissen wir nicht, wann das Update weltweit ausrollen wird. Doch der erste Schritt zur großen Messenger-Fusion scheint vorbereitet. Als Nächstes dürfte Facebook daran arbeiten, WhatsApp in den Messenger und Instagram zu integrieren. Dies scheint der kompliziertere Prozess zu sein, da WhatsApp die stärkste Verschlüsselung der drei Messenger-Dienste hat.