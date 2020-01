Foto zeigt angeblich OnePlus-8-Lite-Dummy mit drei Rückkameras

OnePlus wird in diesem Jahr wohl insgesamt drei neue Smartphones veröffentlichen: das OnePlus 8, OnePlus 8 Pro und OnePlus 8 Lite. Die Lite-Variante des Smartphones könnte sogar schon im März erscheinen. Ein Leaker veröffentlichte nun ein Foto, auf dem ein Dummy des Telefons zu sehen sein soll.

Der Twitter-Kanal Slashleaks veröffentlichte am Sonntag mehrere Fotos einer Box, die einen ganzen Haufen Smartphone-Dummys zeigen soll. Und in der vordersten Reihe ist, wie unschwer am Logo zu erkennen, auch ein OnePlus-Gerät zu sehen. Hierbei handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Dummy des OnePlus 8 Lite. Ältere Renderbilder von OnLeaks zeigten das Gerät noch mit nur zwei Kameras auf der Rückseite, mittlerweile wurde das Smartphone in den Rendern aber um einen dritten Sensor ergänzt.

90-Hz-Display auch für die Lite-Variante

Wie PhoneArena berichtet, soll angeblich auch das OnePlus 8 Lite ein 90-Hz-AMOLED-Display erhalten, das für weichere Animationen und ein sanfteres Scrollen sorgt. Die Diagonale des Displays wird wahrscheinlich 6,4 Zoll betragen und eine Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln bieten.

Befeuert werden soll das Smartphone von MediaTeks Dimensity-1000-Prozessor, der eine vergleichbare Leistung wie Qualcomms Snapdragon 865 bietet und zusätzlich noch ein 5G-Modem besitzt. Das OnePlus 8 Lite soll in zwei verschiedenen Varianten mit 128 GB und 256 GB angeboten werden, der verbaute Arbeitsspeicher beträgt für beide Versionen jeweils 8 GB. Die Akkukapazität wird wohl 4000 mAh betragen.

Vermutlich Punch-Hole-Kamera im Display

Wie in dem aktuellen Leak zu sehen ist, wird das Smartphone drei Kameras auf der Rückseite besitzen: eine 48-MP-Hauptkamera, einen 20-MP-Weitwinkelkamera und ein 12-MP-Teleobjektiv, das wohl einen 5-fach Hybrid-Zoom bietet. Die Vorderseite ist in den geleakten Bildern leider nicht zu erkennen, laut den Renderbildern wird das Smartphone aber sehr wahrscheinlich eine mittig platzierte Punch-Hole-Kamera besitzen.