Fotoplattform Imgur kürt die Memes des Jahrzehnts

Was wäre das Internet nur für ein Ort ohne Memes? Sterbenslangweilig, eben! Die Fotoplattform Imgur, selbst Quelle Tausender mehr oder weniger witziger Bildchen, hat nun die Memes des Jahrzehnts gekürt.

Das "Meme of the Decade" ist demnach der sogenannte "Hide the Pain Harold", wie Imgur mitteilte. Der Name sagt Dir nichts? Das zugehörige Bild (siehe oben) wirst Du aber sicher schon viele Male im Netz gesehen haben. Es zeigt einen älteren Herren, der mit etwas gequältem Lächeln in die Kamera blickt und dabei wahlweise am Laptop sitzt, einen Controller in der Hand hat oder beispielsweise frühstückt. Vor allem der Gesichtsausdruck von "Hide the Pain Harold" ist natürlich prädestiniert für ironische Photoshop-Produktionen.

Das steckt hinter "Hide the Pain Harold"

Der Hintergrund von "Hide the Pain Harold" ist folgender: Wie WinFuture erklärt, handelt es sich bei dem älteren Herren tatsächlich um den ungarischen Elektrotechniker András Arató, der als Senioren-Modell für ein ausführliches Stock-Photo-Shooting diente. Dass Arató damit einmal zur Web-Berühmtheit wider Willen werden würde, hätte er aber vermutlich nicht gedacht.

Imgur hatte für das große Meme-Ranking rund 2000 Nominierte auf eine Top 10 heruntergedampft und dann die Nutzer über die Reihenfolge abstimmen lassen. Dabei kamen in 72 Stunden satte 54.768 Stimmen zusammen. Hier noch einmal die komplette Top 10 der besten Memes des Jahrzehnts (in Klammern der prozentuale Stimmanteil):