Fürs Homeoffice: Sony präsentiert Bluetooth-Lautsprecher zum Umhängen

Sony hat einen neuen Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt, der um den Nacken gehängt wird. Das ungewöhnliche Gerät namens SRS-NB10 ist der Nachfolger des SRS-WS1 aus dem Jahr 2019 und soll besonders Home-Office-Arbeiter ansprechen.

Der Nacken-Lautsprecher sei laut Sony-Pressemitteilung so bequem, dass er den ganzen Tag getragen werden.

Mit Multipoint-Support für mehrere Geräte

Der SRS-NB10 ist mit einer Breitband-Lautsprechereinheit ausgestattet, die nach oben abgewinkelt ist, sodass der Klang ganz auf den Träger ausgerichtet ist. Auch wenn andere Personen im Raum sind, kann der Nutzer laut Sony jedes Wort in Videokonferenzen gut verstehen, ohne die Lautstärke hochdrehen zu müssen. Zwei eingebaute Richtmikrofone (Beamforming) sollen zudem für eine gute Sprachqualität sorgen. Darüber hinaus verfügt der SRS-NB10 über eine Multipoint-Verbindung, sodass er sich mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln lässt, beispielsweise mit einen Laptop und einem Smartphone.

Das Mikrofon des Nacken-Lautsprechers lässt sich bei Telefonkonferenzen mit einem einfachen Klick auf die MIC-Mute-Taste stummschalten. Ebenso unkompliziert ist die Lautstärkeregelung: Der Nutzer braucht nur die seitlich angebrachten Tasten zu berühren, um die Lautstärke einzustellen. Beim Musikhören berührt man eine weitere Taste am Lautsprecher, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

Im September 2021 im Handel

Die Akkulaufzeit des SRS-NB10 beträgt Herstellerangaben zufolge circa 20 Stunden. Nur zehn Minuten an der Steckdose sollen für eine Laufzeit von einer weiteren Stunde ausreichen. Der Lautsprecher ist gemäß Schutzklasse IPX4 spritzwassergeschützt. Der SRS-NB10 soll im September 2021 auf den Markt kommen und circa 150 Euro kosten. Er ist in wahlweise in Anthrazit oder Weiß erhältlich.

Das Grundprinzip des Sony SRS-NB10 erinnert stark an den Bose SoundWear Companion aus dem Jahr 2018. Auch hierbei handelt es sich um einen Lautsprecher zum Umhängen.

